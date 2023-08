Ruhnert spricht über Bonucci: "Dann werden wir wissen, kommt er oder kommt er nicht"

Zuletzt gab es Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Italiens Abwehr-Legende Leonardo Bonucci zu Union Berlin. Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert nährte nun diese.

Am Samstagabend war Ruhnert zu Gast im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF und bestätigte dabei, dass die Eisernen noch einen weiteren Verteidiger fürs Zentrum holen wollen. "Die Tendenz ist, dass wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger dazuholen wollen", sagte Ruhnert und stellte mit Verweis auf Bonucci fest, dass dieser vergleichsweise günstig zu haben sei. "Leonardo Bonucci ist, glaube ich, ein Spieler, der momentan gar nicht mal Ablöse kosten würde", so der Union-Manager.

Der erfahrene Abwehr-Spezialist (431 Serie-A-Partien, 84 Champions-League-Spiele und 121 Länderspiele für Italien) hat bei Juventus Turin zwar noch einen bis Juni 2024 gültigen Vertrag, jedoch setzt man in Turin nicht mehr auf ihn - und möchte ihn loswerden. Aus dem Profikader der "Alten Dame" wurde er gestrichen, von den Juve-Fans hat sich der Innenverteidiger auch schon verabschiedet, zumindest indirekt. "Hier hab ich viel gelernt, hart gekämpft und viel geträumt. Danke Juventini - vom ersten bis zum letzten Tag", schrieb er unlängst auf Instagram.

Seine Zeit in Turin, wo er achtmal den Scudetto und viermal die Coppa Italia gewann, neigt sich also dem Ende zu, so viel scheint klar. Nur bleibt die Frage: Wohin geht es nun? Über das Berliner Interesse am Europameister von 2021 wurde schon länger spekuliert. Verhandlungen mit den Eisernen hatte zuletzt der Berater des 36-Jährigen bestätigt, demnach seien die Partei Bonucci und Union in fortgeschrittenen Gesprächen.

Ins Bild passt, dass Ruhnert nun auch voll des Lobes über Bonucci war. Dieser sei "ein toller Innenverteidiger und ein toller Spieler" und habe "eine tolle Karriere". Mehr war dem 51-Jährigen aber nicht zu entlocken. "Bisher ist er nicht da", stellte Ruhnert klar und fügte an: "Ich gehe davon aus, dass wir unsere Planungen bis zum nächsten Freitag abschließen werden. Dann werden wir wissen, kommt er oder kommt er nicht."

Das Transferfenster schließt bekanntlich am 1. September.