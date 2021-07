Ruhnert nach Awoniyi-Deal: "Wir verpflichten keine Spieler, die 7,5 Millionen Ablöse kosten"

Mit der festen Verpflichtung von Taiwo Awoniyi hat der 1. FC Union am Dienstag einen Transfercoup gelandet - und der dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Manager Oliver Ruhnert widersprach allerdings indirekt Berichten aus England, in denen von einer Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro die Rede ist.

In einer Medienrunde im Trainingslager in Längenfeld (Tirol) erklärte Ruhnert am Dienstagabend zunächst zur in England genannten Ablöse für Awoniyi, dass er "Zahlen nicht kommentieren werde". Später sagte der Manager dann aber grundsätzlich zu Unions Transferpolitik: "Wir verpflichten keine Spieler, die 7,5 Millionen Euro Ablöse kosten."

Union macht trotz Konkurrenz das Rennen

Dennoch dürfte für Awoniyi, der vom FC Liverpool zu Union zurückkehrt, eine millionenschwere Transferentschädigung fällig werden. Vorstellbar sind auch erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Außerdem, so heißt es auf der Insel, soll Liverpool an einem Weiterverkauf beteiligt sein. Es überrascht, dass Union - als noch junger Bundesligist und in Corona-Zeiten - in der Lage ist, einen solchen Deal abzuwickeln. Zumal der Klub zuvor bereits zwölf externe Neuverpflichtungen getätigt hatte. Hinzu kommt, dass Awoniyi erstmals eine Arbeitserlaubnis für die Insel erhalten hatte, ihm also der englische Markt grundsätzlich offenstand, und dass es laut Ruhnert auch Interesse aus der Bundeliga an dem Nigerianer gegeben habe. Dass aber Union das Rennen machte, führte der Manager der Eisernen vor allem darauf zurück, dass Awoniyi sich bei Union in der abgelaufenen Spielzeit, in der er auf Leihbasis in Köpenick gespielt hatte, sehr wohl gefühlt habe.

Sollte nichts Weiteres passieren, sehen wir es so, dass wir mit dem Kader, den wir jetzt haben, sehr gut aufgestellt wären für unsere Verhältnisse Oliver Ruhnert

"Ich weiß gar nicht, ob es ohne dieses Ausleihjahr überhaupt eine Option gewesen wäre, ihn zu bekommen", sagte Ruhnert und erklärte: "Wir sind beharrlich drangeblieben. Es gab auch andere Optionen, genügend andere Möglichkeiten, nicht zuletzt auch aus der Bundesliga, wo Taiwo hätte hingehen können. Wir haben zu einem guten Zeitpunkt noch mal miteinander die Gelegenheit genutzt, um uns zu einigen."

Mit der Verpflichtung des 23-Jährigen sollen die geplanten Transferaktivitäten des Bundesliga-Siebten der vergangenen Saison abgearbeitet sein. "Wir haben die Zugangsseite geschlossen, solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Sollte nichts Weiteres passieren, sehen wir es so, dass wir mit dem Kader, den wir jetzt haben, sehr gut aufgestellt wären für unsere Verhältnisse", sagte Ruhnert, der sich auch noch zum Gesundheitszustand von Tymoteusz Puchacz äußerte.

Puchacz nach Magenproblemen zum Check im Krankenhaus

Der polnische Linksverteidiger, der laut Klubangaben vor kurzem bereits an Magenproblemen gelitten hatte, war Union zufolge am Montagabend aufgrund eines akuten Infekts ins Krankenhaus in Imst, rund 30 Kilometer von Längenfeld entfernt, gebracht worden. "Er wird noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben müssen, um alle Dinge auszuschließen. Wir gehen davon aus, dass er morgen zurückkommt. Er scheint sich komplett den Magen verdorben zu haben, schon bevor er mit hergekommen ist", sagte Ruhnert und ergänzte: "Sie machen gerade alle Checks, damit klar ist, ob es eine Lebensmittelvergiftung war oder ist. Er war ja im Urlaub."