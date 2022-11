Ruhnert: "Klingt für uns nach Europapokal-Glanz"

Das Duell zwischen Barcelona und Manchester United überstrahlte die Auslosung der Play-offs in der Europa League. Doch auch die beiden deutschen Klubs bekamen attraktive Gegner zugelost. Die Stimmen.

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin): "Union gegen Ajax Amsterdam - das ist ein tolles Los und klingt für uns nach Europapokal-Glanz. Ajax als amtierender niederländischer Meister ist ein ambitionierter und hochkarätiger Gegner, der die Eredivisie seit vielen Jahren europäisch vertritt. Die Favoritenrolle ist hier natürlich ganz klar verteilt, aber wir freuen uns riesig auf diese beiden Partien und werden unsere Chance suchen."

Danilho Doekhi (Abwehrspieler des 1. FC Union Berlin): "Ein Klub aus meinem Heimatland, Ajax kenne ich ganz gut. Als das Los gezogen wurde, habe ich mich sehr gefreut, denn letztlich ist eine Auslosung immer etwas Besonderes. Im Stadion herrscht eine tolle Atmosphäre, besonders für die Fans."

Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen): "Ein französischer Gegner war ja in der Los-Konstellation fast zu erwarten. Jetzt ist es tatsächlich die AS Monaco geworden. Ein attraktives Los, wie ich finde. Wir haben uns in Europa schon öfter duelliert, und es waren immer enge und umkämpfte Partien. Monaco ist als aktuell Fünfter der französischen Liga wieder im Rennen um die Spitzenplätze dabei. Das ist eine offensivstarke, sehr gut besetzte Mannschaft, auf die sich auch unsere Fans in der BayArena freuen dürfen. Ich erwarte zwei Spiele auf Augenhöhe, aber unser Ziel ist es natürlich, ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Ein hochinteressanter Wettbewerb, wie alleine diese Play-offs zeigen - was da für Teams aufeinandertreffen, das hat schon Klasse. Besonders freuen wir uns in Leverkusen natürlich auf die Begegnung mit Kevin Volland. Alleine dadurch hat dieses Duell eine besondere Geschichte."