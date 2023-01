Ruhnert erklärt den geplatzten Isco-Deal: "Das geht so nicht"

Was für viele lange wie ein Scherz klang, wurde plötzlich konkret und platzte spektakulär. Isco war schon in Berlin, um bei Union zu unterschreiben, doch reiste der ehemalige Real-Profi ohne Vertrag wieder ab. Geschäftsführer Oliver Ruhnert erklärte, was geschah.

Hat schon früh den Kontakt zu Isco gesucht: Geschäftsführer Oliver Ruhnert picture alliance / contrastphoto