Ruhnert-Assistent Lettau wechselt von Union Berlin nach Bochum

Der VfL Bochum hat den Posten des Technischen Direktors geschaffen und mit Marc Lettau besetzt. Der 37-Jährige kommt von Ligakonkurrent Union Berlin.

Marc Lettau ist zurück im Ruhrgebiet. Der langjährige Nachwuchskoordinator des FC Schalke 04 wechselt zum 1. Januar vom 1. FC Union Berlin zum VfL Bochum. Dort schlüpft er in die Rolle als Technischer Direktor und wird damit Teil der sportlichen Führungsebene.

Lettau war 2018 Oliver Ruhnert, mit dem er zuvor schon auf Schalke zusammengearbeitet hatte, zu Union gefolgt und hatte dort als Assistent des Geschäftsführers Profifußball die administrative Leitung der Lizenzspielerabteilung übernommen. Der Weg zum VfL, der mit der Verpflichtung nach eigenen Angaben "weiter an der Professionalisierung seiner Strukturen" arbeitet, ist "der nächste Schritt in seiner Karriere", wie es in der Union-Pressemitteilung am Dienstag heißt.

"Für mich ist es nach sehr intensiven und erfolgreichen Jahren beim 1. FC Union Berlin eine Rückkehr ins Ruhrgebiet", wird Lettau zitiert. "Ich freue mich auf die hochspannende Herausforderung beim VfL Bochum. Hier im Ruhrpott wird Fußball gelebt, die Bedeutung ist enorm und die Begeisterung riesig. Insofern musste ich nicht lange überlegen, als Patrick Fabian mir anbot, in verantwortlicher Position für den VfL tätig zu werden. Und so gilt der volle Fokus nun dem gemeinsamen Ziel, die Bundesliga zu halten."

Ruhnert lässt Lettau ohne Groll ziehen

Bochums Sport-Geschäftsführer Fabian freut sich schon auf die Zusammenarbeit: "Marc Lettau hat in den vergangenen Jahren durch seine Arbeit seinen Beitrag zur höchst erfolgreichen Geschichte von Union Berlin leisten können. Wir haben bei den bisherigen Begegnungen immer wieder festgestellt, dass wir hinsichtlich von Strategie, Struktur und Professionalisierung die gleichen hohen Ansprüche und Ziele haben."

Ruhnert kann den Abschied seines Assistenten verstehen und lässt ihn ohne Groll ziehen: "Marc hat seinen Job all die Jahre sehr professionell ausgeübt und war ein zuverlässiger Baustein unserer Abteilung. Dass er nun in Bochum einen weiteren Schritt gehen kann, ist ihm zu gönnen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg!"