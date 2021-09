"Ruhiger und zielstrebiger bleiben": Wiesbaden-Coach Rehm fordert Lerneffekt

Nach dem knappen 4:3-Sieg gegen Saarbrücken gastiert Wehen Wiesbaden zum Spitzenspiel in Berlin. Trainer Rüdiger Rehm äußerte sich vor dem Aufeinandertreffen ausführlich über die Entwicklung seiner Elf - und die des Gegners.

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, deren Eindruck in der Gesamtbewertung überwiegt", äußerte sich Rüdiger Rehm zum 4:3-Erfolg gegen Saarbrücken. Zukünftig sei es das Ziel der Wiesbadener, "nach so einer ersten Halbzeit in der zweiten die Chancen zu nutzen, um das Spiel zu entscheiden." Denn nur durch die Nachlässigkeit des SVWW blieb die Partie bis zum Ende spannend und endete beinahe in einem Unentschieden.

Geradlinigkeit im Angriff verbessern

Dem Coach zufolge "wird es immer mal Phasen in einem Spiel geben, die nicht rund laufen. Daran müssen wir uns gewöhnen und in solchen Momenten ruhiger und zielstrebiger bleiben." Der 42-Jährige sieht bei seiner neu zusammengestellten Mannschaft aber schon "erste gute Schritte nach vorne".

Positiv sei zum Beispiel, dass für Wiesbaden am vergangenen Freitag vier verschiedene Spieler trafen. "Je mehr Torschützen wir haben, desto schwerer sind wir für einen Gegner ausrechenbar.“

Viktoria Berlin ist eine absolut positive Überraschung. Rüdiger Rehm

Womit viele Teams der Liga sicherlich auch nicht gerechnet haben, ist, dass Viktoria Berlin vor dem achten Spieltag mit 14 Punkten aus sieben Spielen vom zweiten Tabellenplatz grüßt. Der Aufsteiger verfüge über eine "unglaublich gute Offensive. Sie pressen sehr früh und wollen frühe Ballgewinne. Die Mannschaft ist nicht nur aufgrund der eingefahrenen Punkte und des derzeitigen Tabellenplatzes eine absolut positive Überraschung, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie Fußball spielt."

Mit Blick auf das Spitzenduell am Samstag (LIVE! bei kicker) warnte Rehm abschließend "höllisch aufzupassen und mit voller Intensität ins Spiel zu gehen." Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.