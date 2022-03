"Ruhige und unaufgeregte" Premiere von FCA-Youngster Winther

In seinem dritten Bundesligaspiel kam Frederik Winther erstmals von der Bank ins Spiel. Nach dem 1:0 in Bielefeld dürfte der Augsburger Innenverteidiger in den kommenden Wochen häufiger gefragt sein.

Bei aller Freude über den wichtigen Dreier gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld hielt das Flutlichtspiel auf der Alm mit der erneuten Verletzung von Uduokhai auch einen Wermutstropfen für die Schwaben parat. Die genaue Diagnose und die damit verbundene Dauer der Ausfallzeit soll am Montag folgen. "Es wird ein MRT gemacht, dann werden wir etwas dazu sagen können. Hoffen wir mal, dass vielleicht nur ein Band gerissen ist", berichtete Geschäftsführer Stefan Reuter.

Auf Winther war Verlass

Auf den Ersatz des U-21-Europameisters war jedoch Verlass. Frederik Winther kam nach 33 Minuten in die Partie und fügte sich problemlos als linker Innenverteidiger der Dreierkette an der Seite von Reece Oxford und Jeffrey Gouweleeuw ein.

Es war das erste Mal, dass der 21-jährige Däne als Joker gefragt war. 180 Bundesligaminuten sammelte er in der Hinrunde schon - jeweils in der Startelf, als dem FCA am 13. und 14. Spieltag verletzungsbedingt das gesamte Trio wegbrach, das auch am Freitagabend begonnen hatte. Damals machte Winther seine Sache beim 1:1 gegen die Hertha (kicker-Note 3) Ende November besser als beim 2:3 in Bochum eine Woche darauf (Note 5).

Gegen die Arminia knüpfte er zu großen Teilen wieder an sein gelungenes Debüt an. "Ein großes Kompliment" sprach ihm Reuter aus: "Wie er die Zweikampfe und Kopfballduelle gewonnen hat. Er war sehr ruhig und unaufgeregt." Mit einer starken Quote von 75 Prozent gewonnener Duelle trug Winther dazu bei, dass die Gastgeber über 90 Minuten zu keiner einzigen Torchance kamen. Im Aufbau unterlief ihm dagegen der ein oder andere Fehlpass. Daran wird er wohl in naher Zukunft unter Wettkampfbedingungen arbeiten können.

Denn die erst vergangene Woche beim 1:1 gegen den BVB neu formierte Grundordnung mit einer Dreierkette hat sich ein weiteres Mal bewiesen, auch nach dem Personalwechsel. Trainer Markus Weinzierl dürfte also am neuen System festhalten, zumal das Team auch offensiv profitierte. Mit Iago als Vorlagengeber und Daniel Caligiuri als Vollstrecker ging der Siegtreffer im Kellerduell in erster Linie auf das Konto der beiden Schienenspieler links und rechts der drei Innenverteidiger.

Winther darf sich somit berechtigte Hoffnungen machen, am kommenden Samstag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum vierten Mal auf dem Bundesligarasen zu stehen. Dann wieder in der Startelf.