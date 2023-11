Ruhig und abgeklärt: Torhüter Tiefensee vor Sprung in die NHL

Seine Mitspieler und der Bundestrainer staunen über die Abgeklärtheit des 21-jährigen Eishockey-Nationaltorhüters. Die Zukunft des Mannheimers liegt in Nordamerika.

Arno Tiefensee macht einen entspannten Eindruck. Der Eishockey-Nationaltorhüter war beim 4:1-Erfolg des Vizeweltmeisters mit zahlreichen Paraden der Garant des Auftaktsieges beim Deutschland Cup in Landshut. Mit seiner Ruhe brachte der 21 Jahre alte Torhüter der Adler Mannheim Gegner Dänemark zur Verzweiflung. Der Keeper, der in Weißwasser groß geworden ist, wird wahrscheinlich als nächster deutscher Profi in die NHL wechseln. "Ich traue ihm das ohne Zweifel zu", sagte Nationalmannschafts-Kollege Yasin Ehliz.

Ende Juni wurde Tiefensee von den Dallas Stars in der Talenteziehung, dem NHL-Draft, in der 5. Runde auserwählt. Seitdem gibt es regen Kontakt zwischen dem Team aus Texas und dem Torhüter. "Wir schreiben viel und immer wieder kommen einige Leute rüber und beobachten mich", erklärte Tiefensee in einem ruhigen Ton.

Kreis schwärmt vom Schlussmann

Diese Abgeklärtheit mit erst 21 Jahren ist für Bundestrainer Harold Kreis erstaunlich. "Er ist sehr ruhig, sehr souverän", schwärmte der 64-Jährige von seinem Schlussmann. "Für einen Torhüter sind das sehr gute Eigenschaften. Auch für seine Vorderleute."

"Für sein Alter ist das sehr ungewöhnlich"

Den Sprung nach Nordamerika wünscht Kreis seinem Goalie sehr. "Ich bin aber nicht in der Situation zu sagen, dass er es schaffen wird", erklärte der Coach. Stürmer Ehliz glaubt an eine Karriere in den USA oder Kanada. "Er ist richtig gut. Heute hat er uns oft gerettet. Er ist ein entspannter Typ. Für sein Alter ist das sehr ungewöhnlich", sagte der 30-Jährige. Derzeit spielt mit Philipp Grubauer ein deutscher Keeper bei den Seattle Kraken in der NHL.

Ehliz wurde zur Saison 2018/19 von den Calgary Flames unter Vertrag genommen, kam allerdings nur im Farmteam zum Einsatz und wechselte im November in die Deutsche Eishockey Liga nach München. "Hoffentlich kann er seine Chance nutzen", sagte Ehliz über seinen Teamkollegen Tiefensee.

Druck macht sich Tiefensee nicht

Die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Tschechien vor Augen, die NHL im Hinterkopf. Druck macht sich Tiefensee nicht. Im Gegenteil. "Ich denke so weit noch gar nicht. Wie mir ein Torwarttrainer mal gesagt hat: Nicht den ganzen Kuchen auf einmal", schmunzelte der Goalie. "Stück für Stück."

Tiefensee hatte seiner Meinung nach "viele gute Torwarttrainer", die ihm geholfen haben. In Mannheim trainiert er unter dem Finnen Petri Vehanen, der für zahlreiche europäische Top-Klubs aktiv war. "Er hilft mir", sagte Tiefensee. "Und ich versuche, so gut wie möglich zu spielen und die Scheibe zu halten."

Gegen Dänemark wehrte er 16 von 17 Schüssen ab und bewahrte vor allem im zweiten und dritten Drittel sein Team in kritischen Phasen vor Gegentoren. "Es war allerdings auch sein letztes Spiel beim Deutschland Cup", sagte Bundestrainer Kreis. Der Coach will gegen Österreich am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) und einen Tag später gegen die Slowakei (14.30 Uhr/MagentaSport) testen. Ein Torhüter-Problem hat Deutschland nicht. "Wir haben eine gute Basis", erklärte Kreis.