Ruhe statt Rage: Unter Stress cool bleiben wie der "Iceman"

Stress kann die Performance am Pad massiv beeinträchtigen. Besonders, wenn der Rage die Kontrolle übernimmt, leidet die Leistung. Wie ihr diesen im Zaum haltet und in der Crunch Time liefert, erläutert unser Experte Fabian Broich.

So bleibt ihr cool am Controller. kicker esport

Wer kennt es nicht: Man fühlt sich von einem Game benachteiligt, dem Gegner fällt der Sieg quasi in den Schoß und man schiebt Frust - wodurch man seine Pleite endgültig besiegelt. Für Hobbyspieler auf der ganzen Welt vermutlich ein nahezu alltägliches Phänomen, beweisen eSportler auf Topniveau immer wieder Nerven wie Drahtseile und zeigen sich eiskalt.

Teilweise sogar so sehr, dass sie entsprechende Spitznamen erhalten. Wie etwa FIFA-Vizeweltmeister Nicolas Villalba, den man in der Szene als "Iceman" kennt. Doch wie gelingt es dem Argentinier und anderen Spitzenspielern immer wieder, so fokussiert zu bleiben und sich scheinbar gar nicht von ihren Emotionen einnehmen zu lassen? Und was kann man sich zu Hause vom "Iceman" und Kollegen abgucken?

Nicolas Villalba gilt in der FIFA-eSport-Szene als einer der fokussiertesten und coolsten Spieler überhaupt. FIFA via Getty Images

Verbesserung folgt Verständnis

Für unseren Gesundheits- und Fitnessexperten Fabian Broich an erster Stelle eine genaue Auseinandersetzung mit Stress: "Es ist wichtig, Stress zu verstehen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was intern, also innerhalb meiner Kontrolle, und extern, also außerhalb meiner Kontrolle, ist." Durch diese Betrachtungsweise werde deutlich, worauf man vor dem Bildschirm Einfluss nehmen könne und welche Aspekte nur wenig oder gar nicht unter der eigenen Kontrolle stünden.

Basierend auf den Aspekten, die unter dem eigenen Einfluss stehen, könne man laut Broich Routinen erarbeiten. "Wenn eine gewisse Problematik eintritt, kann ich einen entsprechenden Coping Mechanismus (Bewältigungsstrategie, Anm.d.Red.) nutzen", so der Perfomance Coach. Dies ermögliche einen proaktiven Umgang mit Momenten des Stresses.

Beispielsweise bestünde die Möglichkeit, sich "zu resetten", indem man eine Atemübung ausführt. Eine dieser Übungen stellt das Slow Paced Breathing dar, bei dem man durch die Nase in den Bauch ein- und aus dem Bauch durch einen spitz geöffneten Mund wieder ausatmet.

Selbstbewusstsein und alltägliche Helfer

Proaktive Wirkung hätten darüber hinaus auch eine gute Fitness und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. "Eine gute Grundlagenausdauer ist eine sehr gute Voraussetzung, besser mit Stress umzugehen, da das Herz größer ist und somit die Stresskapazitäten der eigenen Person höher sind", erklärt Broich und fügt an: "Mann kann sich auch vor dem Spiel über seinen Gameplan und seine Stärken klarmachen und somit selbstbewusst ins Spiel gehen, was einen positiven Effekt auf den Verlauf des Spiels haben sollte."

Einen ähnlich positiven Effekt könnten darüber hinaus auch ganz alltägliche Verhaltensmuster haben. Zu diesen zählt der Sportpsychologe beispielsweise einen guten Schlafplan, eine gesunde Ernährung oder 30 Minuten Bewegung pro Tag.

Zusätzlich seien Abstand vom und Aktivitäten außerhalb des Gamings sowie Zeit für sich selbst wichtig, um einen Ausgleich zu finden. Denn auch Pausen käme beim Umgang mit Stress eine nicht zu unterschätzende Rolle bei, weshalb man akzeptieren müsse, "dass es in Ordnung ist, sich auszuruhen und eine Pause zu machen", wenn einem nichts mehr einfalle. Es sei schließlich effizienter, auf Qualität und nicht nur Quantität zu setzen.

Man benötigt eine bestimmte Stressschwelle, um in der optimalen Zone zu sein. Fabian Broich

Bei allen Bewältigungsstrategien weiß Broich aber auch um die Notwendigkeit von Stress: "Es ist wichtig, zu verstehen, dass nicht jeder Stress schlecht ist und man eine bestimmte Stressschwelle benötigt, um in der optimalen Zone zu sein." Eine Anspielung auf Flow-Erlebnisse, die entstehen, wenn Personen in einer Tätigkeit besonders aufgehen, weil ihre Fähigkeiten und die gestellten Anforderungen sich im Gleichgewicht befinden.

Sollte es zukünftig ein Ungleichgewicht zwischen diesen Faktoren geben, steht euch nun ein bunter Strauß an Strategie zur Verfügung, um cool zu bleiben - und darüber hinaus laut Broich auch die eigene Laune zu steigern: "Die wiederholte Struktur dieser Muster wird einen massiven positiven Einfluss auf die Stimmung und Leistung haben."