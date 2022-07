Rugby: Deutsches 7er-Team erstmals bei WM dabei - Frauen gescheitert

Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte wird ein deutsches Rugby-Nationalteam an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Vom 9. bis zum 11. September kämpfen die besten Teams der Welt inklusive Deutschland in Kapstadt um den WM-Titel im olympischen 7er-Rugby.

"Noch mehr Erleichterung als wirkliche Freude": Männer-Nationaltrainer Clemens von Grumbkow (re.). IMAGO/Kessler-Sportfotografie