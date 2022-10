Ruft Flick Füllkrug an? "Ich glaube nicht, dass Hansi blind ist"

Die Diskussion, ob Niclas Füllkrug mit zur WM fahren soll, gewinnt weiter an Fahrt. Beim überraschenden und zugleich auch starken 5:1-Erfolg von Aufsteiger Bremen über Gladbach lieferte der Stürmer einmal mehr richtig ab.

Trifft in dieser Saison am laufenden Band: Strahlemann Niclas Füllkrug, der hier mit Marvin Ducksch feiert. Getty Images

"Lücke für Deutschland!" hallte es von den Rängen nach Spielschluss. Die Werder-Fans erneuerten nach der Bremer 5:1-Gala gegen ein schwaches Borussia Mönchengladbach damit ihren schon seit Wochen immer mehr aufkeimenden Wunsch, dass der aktuell treffsichere Stürmer am Ende mit dem DFB-Kader zur Winter-WM nach Katar aufbricht.

Niclas Füllkrug selbst blieb derweil bescheiden und freute sich beim Gespräch mit "Sky" zunächst darüber, dass er mit seinen beiden Treffern und einer herrlichen Vorlage für 5:1-Schütze Mitchell Weiser den Weg zum ersten Bundesliga-Heimsieg seit Februar 2021 (2:1 gegen Frankfurt) geebnet hatte: "Da ist ein riesiger Knoten geplatzt. Das war heute eine Weltklasse-Erste-Halbzeit!"

Gegessen war das aktuelle Dauerthema bezüglich der Person Füllkrug, die nach acht Spieltagen bereits bei sieben Toren und zwei Vorlagen steht und nach vielen Verletzungen in seiner Karriere seit geraumer Zeit gesund ist, noch lange nicht. Allen voran, weil sich TV-Experte Lothar Matthäus einmal mehr für den 29-Jährigen stark machte: "Ich glaube nicht, dass Hansi Flick blind ist. Er sieht diese Leistungen und wird am Ende einen dieser Stürmer mitnehmen, der diese Vorzüge hat." Ob das dann Niclas sein wird, werde man sehen. Der Weltmeister von 1990 spricht sich aber für Füllkrug aus: "Hansi Flick wird sich das alles anschauen und sich seine Gedanken machen."

Füllkrug: "Es freut mich natürlich"

"Lothar hat alles gesagt", ergänzte passend dazu der frühere Hannoveraner, Nürnberger und Fürther sowie zwischen 2006 und 2013 an der Weser ausgebildete Füllkrug selbst. "Es freut mich natürlich, wenn Leute wie Lothar Matthäus oder andere Leute, die Ahnung von Fußball haben, mein Spiel loben und finden, dass ich das gut mache. Aber alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich versuche meine Leistung so zu bringen, wie ich es gerade mache. Da hilft am Ende nix anderes - außer halt so weitermachen."

Niklas Stark, der an diesem Abend seine Startelfpremiere für die Grün-Weißen gefeiert hatte ("Es war schön"), sprach sich ebenfalls für Füllkrug und einen zeitnahen Flick-Anruf aus: "Ganz ehrlich: Heute hat er auch wieder gezeigt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Und er kann auch wichtig bei der Nationalmannschaft sein, wenn man da in die Reihen schaut. Klar sind das alles überragende Spieler, technisch super Spieler (beim DFB; Anm. d. Red.). Aber wenn es wirklich um die klare Neun geht und wenn man es so spielen will, dann kommt man an 'Fülle' glaub ich nicht vorbei. Und ich werde es ihm im Training so schwer machen, dass er am Ende gut vorbereitet ist."

Marvin Ducksch, der an diesem Abend nach langer Anlaufzeit sein erstes Saisontor gemacht hatte, blies abschließend ins selbe Horn bezüglich seines Kollegen: "Ich hab's immer wieder gesagt ... Der Junge kann alles!" Dabei erinnerte der 28-Jährige auch nochmals daran, dass für Füllkrug gerade die Fitness entscheidend sei: "Es war einfach wichtig, dass er gesund bleibt - das ist er jetzt seit über einem Jahr. Für mich ist das der beste deutsche Stürmer, den wir haben." Ducksch würde es deshalb sehr begrüßen, dass "Fülle" am Ende mit einem Anruf belohnt wird: "Leistung soll belohnt werden."

Und auch Ducksch hat wie Stark beteuert, dass er Füllkrug dabei helfen werde, noch mehr Argumente für eine Nominierung zu sammeln.