Rühle verabschiedet sich mit emotionalen Worten von Ulm nach Illertissen

Der FV Illertissen hat sich die Dienste eines namhaften Stürmers gesichert: Tobias Rühle wechselt vom SSV Ulm 1846 zum Tabellensechsten der Regionalliga Bayern. Von den Spatzen hat sich der 32-Jährige mit emotionalen Worten verabschiedet.

Macht ab sofort in der Regionalliga die Bälle fest: Tobias Rühle, der für den SSV Ulm 1846 in 92 Ligaspielen 24-mal traf. IMAGO/Nordphoto

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Tobias Rühle spielt ab sofort dort Fußball, wo er wohnt. Am Dienstag gab der FV Illertissen die Verpflichtung des 32-jährigen Stürmers bekannt, der vom SSV Ulm 1846 kommt und sich dort in den vergangenen vier Jahren offenkundig richtig wohlgefühlt hat. Zum Abschied sagt Rühle nämlich: "Ich bin als Spieler gekommen und gehe als Fan."

Fürwahr, mit den Spatzen stieg er 2023 in die 3. Liga auf, holte mit ihnen dazu zweimal den Landespokal. "Es macht mich sehr stolz, ein Teil davon gewesen zu sein. Es war die schönste Zeit, die ich je im Fußball hatte und die ich nie vergessen werde", so der 273-malige Drittligaspieler weiter.

13-mal eingewechselt

Doch in der laufenden Saison war Rühle beim SSV nicht mehr allererste Wahl. Die Bilanz von drei Toren in 13 Drittligaspielen liest sich ordentlich, genauso der kicker-Notenschnitt von 3,17, doch bei allen 13 Einsätzen kam der frühere Jugendnationalspieler von der Bank.

Eine Klasse tiefer winken Rühle in seinem Wohnort sicher vermehrt Einsätze von Beginn an, der FVI spricht selbst von einem "Toptransfer" und untermalt das auf seiner Internetseite mit einem dicken Ausrufezeichen. Rühles erste Worte an die Fans der Illertisser lesen sich so: "Ich freue mich, hier zu sein und auf die gemeinsame Zeit, die hoffentlich erfolgreich wird. Ich freue mich, euch hier im Stadion begrüßen zu dürfen."