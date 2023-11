"Rüffel" von "Papa": Bayern-Leihgabe Ibrahimovic arbeitet sich in Startelf - und liefert

In seinem zweiten Spiel von Beginn an in Folge war Arijon Ibrahimovic der Matchwinner - auch weil es zuvor einen "Rüffel" von "Papa" di Francesco gegeben hatte.

Aufsteiger Frosinone Calcio hat wettbewerbsübergreifend den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach dem 2:1 in der Verlängerung in der 2. Runde der Coppa Italia über den FC Turin gewannen die Löwen auch in der Liga gegen Empoli, ebenfalls mit 2:1. Zweimal entscheidend beteiligt: Arijon Ibrahimovic, ausgeliehen vom FC Bayern München.

Ibrahimovics Bestmarke

Zum zweiten Mal in Folge stand der Youngster in der Startelf, zum zweiten Mal traf er. Im Pokal war ihm der 1:0-Führungstreffer gelungen, in der Liga das zwischenzeitliche 2:0. Weil er zuvor noch per Flanke für Ex-Münchner Marvin Cuni aufgelegt hatte, avancierte der Angreifer mit 17 Jahren, zehn Monaten und 26 Tagen zum jüngsten Spieler aus den Top-Fünf-Ligen, dem in dieser Saison ein Tor und ein Assist im selben Spiel gelang.

Sein Trainer Eusebio di Francesco verriet nach der Partie, dass er Ibrahimovic schon gerne "vor einem Monat bei der Roma in der Startelf gesehen" hätte. Beim 0:2 reichte es aber nur für einen Kurzeinsatz ab der 86. Minute - immerhin die ersten Serie-A-Minuten seit Beginn der einjährigen Leihe ab dem 1. September.

Umdenken beim Trainer

Di Francesco entschied sich aber, "einen anderen Weg einzuschlagen", der 54-Jährige wollte seinen Youngster "nicht verheizen". Zudem hätte er "als Papa" auch mal einen "Rüffel" verteilen müssen. "Die Jungen glauben, dass sie jedes Spiel spielen können, aber sie haben nicht die Geduld, auf den richtigen Moment zu warten", so di Francesco. Geduld bedeute aber nicht, "nur dazusitzen und zu warten", sondern sich auf "den Moment vorzubereiten".

Und so zögerte sich dieser "Moment" für Ibrahimovic nach zwei weiteren Kurzeinsätzen gegen Hellas Verona (2:1) und beim FC Bologna (1:2) weiter hinaus. Doch der Rüffel vom Papa erzielte seine erhoffte Wirkung. Der 17-Jährige saß nicht nur rum und wartete auf den Moment, er bereitete sich darauf vor und zahlte das Vertrauen des Trainers mit insgesamt drei Scorerpunkten zurück.

"Signal für die ganze Gruppe"

Durch den wichtigen Sieg gegen Empoli setzt sich der Aufsteiger erst einmal ins Mittelfeld der Serie A ab - der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt respektable sieben Punkte. Auch ein Verdienst von Ibrahimovic, für den weitere Spiele von Beginn an folgen dürften. Dieses Positivbeispiel müsse zudem "ein Signal für die ganze Gruppe sein", so di Francesco, "weil ich jedem eine Chance geben werde".

Auch in München wird man die Entwicklung weiter intensiv verfolgen. Der Leihvertrag des Perspektivspielers läuft bis zum Ende der aktuellen Saison, beim FCB ist Ibrahimovics Arbeitspapier bis 2025 gültig. Sein aktueller Leihklub besitzt allerdings eine Kaufoption.