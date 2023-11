Rüffel und Lektion für Njinmah: "Den nimmt er mir weg"

Es gab sie, die Gelegenheit zum späten Siegtreffer für den SV Werder Bremen gegen Frankfurt - allerdings fällte Justin Njinmah dabei die falsche Entscheidung. Die Reaktionen fielen deutlich aus.

Da standen sie also in der 87. Minute, direkt nebeneinander im Strafraum von Eintracht Frankfurt und trauerten der vergebenen Chance zum möglichen 3:2 hinterher. Mit unmissverständlicher Körpersprache und ausgebreiteten Armen machte Marvin Ducksch sehr deutlich, dass ihm Justin Njinmah den Ball doch entweder hätte besser zugespielt - oder aber zumindest zum Abschluss überlassen. Und der eingewechselte Werder-Profi wusste das ebenfalls, schritt mit hängenden Schultern von dannen.

Der 22-Jährige hatte einfach die falsche Entscheidung getroffen bei dieser Kontersituation, die den Spielverlauf beim 2:2 nach Bremer 2:0-Führung noch einmal hätte drehen können. Mit zwei aussichtsreichen Optionen war Njinmah auf nur noch zwei verbliebene Eintracht-Verteidiger zugestürmt. Rechts lief Romano Schmid mit und links wartete eben auch Ducksch gestenreich auf einen Pass.

Ducksch: "Wir müssen das ansprechen"

Der kurz zuvor eingewechselte Angreifer wählte jedoch die eigensinnige Variante, umkurvte zwar sowohl Willian Pacho als auch Tuta - doch seinem Abschluss mit links fehlte es dann an Kraft und Präzision. Der gleichzeitig einlaufende Ducksch hätte mit rechts wohl tatsächlich die bessere Schussposition gehabt, woran der frisch berufene Nationalspieler im Nachgang jedenfalls keinerlei Zweifel ließ: "Den einen nimmt er mir weg, wo er mit links abschließt. Den kann er mir einfach überlassen."

Ducksch deutete an, dass die Szene auch intern wohl noch einmal mit Njinmah thematisiert werden dürfte: "Ich weiß nicht, ob ich ihm da noch mal ein klares Wort gebe. Wir müssen das ansprechen. Das sind Riesendinger, gerade in den letzten Momenten des Spiels." Zugleich wollte der 29-Jährige den öffentlichen Rüffel allerdings nicht als großen "Vorwurf an den Jungen" verstanden wissen: "Er ist noch in der Lernphase."

Werner über Njinmah: "Das macht keiner absichtlich"

Was nichts daran ändert, dass man dem vor der Saison aus der 3. Liga vom BVB II zurückgekehrten Leihspieler vermitteln muss, wie es hätte besser gehen können. Entsprechend sachlich ordnete auch Ole Werner jene Lektion für Njinmah ein: "Losgelöst von Justin ist das eine Drei-gegen-Zwei-Situation, wo wir zu einem viel klareren Abschluss kommen müssen", erklärte der Werder-Coach: "Natürlich spricht man solche Sachen an. Das macht keiner absichtlich, aber in der Situation hat er die falsche Entscheidung getroffen."