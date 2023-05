Rüdigers Zeitreise gegen Haaland verhilft ihm möglicherweise zum Durchbruch

Bei Real Madrid ist Antonio Rüdiger, wenn alle fit sind, Innenverteidiger Nummer drei. Am Dienstagabend könnte sich das vielleicht geändert haben.

Antonio Rüdiger nahm Erling Haaland teilweise in Manndeckung. AFP via Getty Images

Nicht wenige hatten geglaubt, dass Carlo Ancelotti von der fußballerischen Gegenwart bereits abgehängt wurde, als er im Sommer 2021 zu Real Madrid zurückkehrte. Bekanntlich strafte er seine Kritiker Lügen.

Dass er hier und da aber ein bisschen altmodisch ist, kann man dem 63 Jahre alten Italiener durchaus unterstellen - zum Beispiel in Bezug auf seine Startelf. Wenn er die einmal gefunden hat, wird es für "Außenstehende" schwer, einen Weg hineinzufinden.

Fragt nach bei Antonio Rüdiger, der sich als Champions-League-Sieger beim FC Chelsea zwischenzeitlich in Sphären der Weltklasse gespielt hatte, sich nach seinem ablösefreien Wechsel zu Real im vergangenen Sommer aber erst einmal hintenanstellen musste.

Trotz 48 Einsätzen: Rüdiger ist eigentlich nur Innenverteidiger Nummer drei

An David Alaba und Eder Militao war in der Viererkette bisher normalerweise kaum ein Vorbeikommen. Eigentlich nur dann, wenn einer der beiden mal ausfiel, was bei Alaba verletzungsbedingt immer wieder der Fall war. Zudem fehlt in dieser Saison links, wo Ancelotti Rüdiger auch schon eingesetzt hat, schon seit geraumer Zeit Ferland Mendy, sodass der deutsche Nationalspieler wettbewerbsübergreifend tatsächlich schon auf 48 Einsätze kommt.

Und doch galt für Ancelotti, wenn er denn aus dem Vollen schöpfen konnte, in den großen Spielen zumeist: Innen startet das eingespielte Duo Alaba/Militao. Sind alle fit, war Rüdiger noch bis zuletzt Reals Innenverteidiger Nummer drei.

Im Champions-League-Halbfinalhinspiel gegen Manchester City war das dann allerdings nicht möglich. Militao, Reals bester Verteidiger in dieser Saison, auch wenn er sich in den vergangenen Wochen wiederholt Aussetzer erlaubt hatte, fehlte dem Titelverteidiger aufgrund einer Gelbsperre. Die Chance für den physisch starken Hünen Rüdiger, der sich wohl ohnehin als bester Gegenspieler für Citys Tormaschine Erling Haaland geeignet hätte.

Rüdiger stellte sich der momentan vielleicht anspruchsvollsten Defensiv-Aufgabe im europäischen Fußball - und meisterte sie mit Bravour. Dabei setzte der gebürtige Berliner wie sein Trainer auf altmodische Stilmittel. Gleich in Haalands erster Szene klebte Rüdiger im Stile eines Manndeckers von einst am Norweger, den er bereitwillig mit einem Foul begrüßte - Zeichen setzen, wie man so schön sagt.

Und auch ansonsten gewährte der Verteidiger dem Angreifer kaum Freiheiten, stand ihm auf den Füßen, saß ihm im Nacken, raunte ihm immer wieder ein bisschen "Trash-Talk" zu. Dass Goalgetter Haaland am Dienstagabend kaum zur Geltung kam und am Ende die schlechteste kicker-Note einfuhr (4,5), lag in erster Linie an Rüdiger, der mit am besten bewertet wurde (2,0). Auch wenn Nebenmann Alaba Haalands beste Chance in der 55. Minute mit einer bärenstarken Grätsche vereitelte.

Weil die defensive Zusammenarbeit der Königlichen beim 1:1 im Bernabeu so gut funktionierte, habe sich sein Duell mit Haaland sogar "ganz einfach angefühlt", verriet Rüdiger nach seiner stilistischen Zeitreise, seinem bisher wohl besten Spiel für Real Madrid, bei "Prime Video".

Ein Auftritt, der Ancelotti seine Innenverteidiger-Hierarchie künftig womöglich überdenken lässt. Mindestens für das Rückspiel am kommenden Mittwoch.