Rüdiger will Kroos bei der Heim-EM sehen: "Ich frage ihn jeden Tag"

Bei der Mission Titel im eigenen Land hätte Antonio Rüdiger seinen Vereinskollegen Toni Kroos im nächsten Sommer gerne im Boot. Die deutsche Gruppe bezeichnet der Verteidiger als "tricky".

Die deutsche Nationalmannschaft taumelte dem Jahresende entgegen. Nach den enttäuschenden Auftritten gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) wurde nicht mit Kritik gespart. Dem DFB-Team mangelt es auch an Leistungsträgern, die das fragile Gebilde stabilisieren. Einen solchen sieht Antonio Rüdiger Woche für Woche in Toni Kroos - allerdings nur noch im Trikot von Real Madrid.

"Wenn Toni spielt, dann mit dem Puls auf 20 und einem Passspiel von einem anderen Stern - alles ist top", schwärmt Rüdiger bei DAZN. Obwohl Kroos Anfang Juli 2021 nach der enttäuschenden Europameisterschaft in England seinen Rücktritt bekanntgegeben und seither vermehrt betont hatte, nicht in die DFB-Elf zurückzukehren, hegt Rüdiger Hoffnung. "Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Das ist aber seine Entscheidung. Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein."

Bei seinem Vorhaben, Kroos wieder für die Nationalmannschaft zu begeistern, lässt Rüdiger nichts unversucht. "Ich frage ihn jeden Tag", gesteht der Verteidiger. Dass sich der Weltmeister von 2014 noch einmal umstimmen lässt, darf allerdings stark bezweifelt werden.

"... dann ist man auf einem guten Weg"

Ohne Kroos sucht die DFB-Elf nach Stabilität. Die Kritik nach den jüngsten Auftritten empfand Rüdiger nach eigener Aussage als "ganz normal". Speziell bei der Arbeit gegen den Ball gebe es gewaltig Luft nach oben. "Was wir definitiv besser machen müssen, ist es, weniger Kontertore zu kassieren. Ich nehme mich da nicht raus - einfache Ballverluste wie gegen Österreich nach einer Minute passieren durch Unkonzentriertheit."

Die "Eins-gegen-Eins-Situationen" seien hingegen nicht das Problem, darin sieht er vielmehr eine Stärke der deutschen Mannschaft. "Aber wenn vier gegen zwei auf dich zulaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor kassierst, hoch", sagt Rüdiger: "Wenn man das unterbinden kann und im Offensivspiel weniger Bälle verliert, dann ist man auf einem guten Weg."

Auf diesen muss Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team schnellstmöglich führen. Zum Auftakt ins EM-Jahr warten mit Frankreich und den Niederlanden echte Gradmesser. "Der Aspekt, dass die EM im eigenen Land stattfindet, verändert alles", so Rüdiger, der anfügt: "Wir können das nicht kleinreden. Unser Anspruch sollte sein, weit zu kommen. Es sollte niemand daherkommen und sagen: 'Wenn wir die Gruppenphase überstehen, ist das gut.' Realistisch zu sein, heißt, von Spiel zu Spiel zu agieren, mit dem Gedanken, was möglich ist - begonnen mit der Gruppenphase."

Schon diese aber hat es seiner Meinung nach in sich. Die deutsche Gruppe mit Schottland, der Schweiz und Ungarn bezeichnet der kantige Verteidiger als "machbar", aber "tricky". Die "unbequemen Gegner" dürften nicht unterschätzt werden. Denn: "Das ist die Basis, um Geschichte schreiben zu können."