Rüdiger vor Supercup: "Richtig Bock auf dieses Finale"

Antonio Rüdiger (28) brennt nach der enttäuschenden EURO auf den ersten Titel der Saison mit dem FC Chelsea. Am Mittwoch wartet Villarreal.

"Wir wollen diesen Titel unbedingt nach London holen. Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes - ich habe richtig Bock auf dieses Finale", erklärte Rüdiger dem SID vor dem UEFA-Supercup zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger und Europa-League-Gewinner FC Villarreal am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Belfast.

Nach dem Urlaub könne er sich "nichts Besseres vorstellen, als in so einem Finale gleich um einen europäischen Titel zu spielen". Als Sieger der Königsklasse sei man favorisiert, aber jeder wisse, "dass spanische Teams Spezialisten für solche Endspiele sind, vor allem wenn sie von Unai Emery trainiert werden", so Rüdiger.

Für mich als Wahl-Engländer bedeutet das, dass ich immer mal wieder einen Spruch reingedrückt bekomme. Antonio Rüdiger

Die Folgen des Ausscheidens im EM-Achtelfinale gegen England bekommt der 28-Jährige derweil immer noch zu spüren. "Das Ausscheiden bei der EM war extrem bitter. Für mich als Wahl-Engländer bedeutet das nun natürlich noch zusätzlich, dass ich von meinen Teamkollegen immer mal wieder einen Spruch reingedrückt bekomme", sagte Rüdiger.

Rüdiger erwartet "brutal schwierige Saison"

In der Premier League, in die die Blues am Samstag (16 Uhr) gegen Crystal Palace starten, erwartet der ehemalige Stuttgarter eine harte Spielzeit. "Es wird wieder eine brutal schwierige Saison. Als amtierender Champions-League-Gewinner wollen wir natürlich auch in der Liga ganz oben mitmischen bis zum Ende", gesteht Rüdiger, der davon ausgeht, dass die Premier League ihre führende Rolle in Europa weiter ausbaut. Die Blues arbeiten aktuell an einer Rückholaktion von Inter-Angreifer Romelu Lukaku.

"Viele Vereine haben sich bereits verstärkt oder werden es die nächsten Wochen noch tun, während sich Top-Vereine in anderen Ländern derzeit eher schwer tun. Ich gehe davon aus, dass die Premier League die nächsten Jahre international noch bestimmender werden wird als sie es sowieso schon ist", prophezeit der Defensivspezialist.

