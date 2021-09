Rüdiger und "die wichtigste Entscheidung" seiner Karriere

Läuft Antonio Rüdiger auch nächste Saison für den FC Chelsea auf? Der deutsche Nationalspieler wartet ab - spricht aber auch von einem "absoluten Traum" mit den Blues.

Was für eine Entwicklung: Letztes Jahr verfolgte Antonio Rüdiger die Spiele des FC Chelsea noch häufig auf der Tribüne. Der damalige Blues-Trainer Frank Lampard setzte ihn auf das Abstellgleis, Rüdigers Tage in der englischen Hauptstadt schienen gezählt.

Doch dann heuerte Thomas Tuchel im Januar 2021 bei Chelsea an - und Rüdigers Renaissance nahm Formen an. In Tuchels 3-4-3-System wurde der athletische Innenverteidiger auf Anhieb Stammspieler, im Mai mit den Blues sogar Champions-League-Sieger und auch bei der Europameisterschaft 2021 war Rüdiger eine Stütze im deutschen Team. Selbst Premier-League-Legende Rio Ferdinand bezeichnete den 28-Jährigen auf seinem Youtube-Kanal jüngst als "einen der besten Innenverteidiger der Liga".

Gefragter Mann

"Ich habe mich noch nie besser gefühlt", erklärt Rüdiger nun gegenüber dem "SID". "Die Situation war für mich im Herbst und Winter 2020 natürlich sehr frustrierend. Doch dann bekam ich wieder eine Chance und war unglaublich motiviert."

Dass Rüdigers jüngste Leistungen Begehrlichkeiten wecken, ist also keine Frage. Der zum Ende der Saison auslaufende Vertrag des Nationalspielers gibt Gerüchten umso mehr Nährboden. Zuletzt wurde er unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, selbst Julian Nagelsmann schwärmte vom Abwehrspieler.

Dass ich meinen Vertrag nicht verlängert habe, als ich auf der Tribüne saß, ist sicherlich für jeden nur logisch. Antonio Rüdiger

Rüdiger stellt jedoch klar, persönlich "mit noch keinem anderen Verein als mit Chelsea" gesprochen zu haben. "Dass ich meinen Vertrag nicht verlängert habe, als ich auf der Tribüne saß, ist sicherlich für jeden nur logisch", konstatiert der ehemalige Stuttgarter. "Als ich dann wieder regelmäßig gespielt habe, wollte ich erstmal abwarten, wie sich alles hier entwickelt."

Premier League als "i-Tüpfelchen"

Erste Gespräche soll es aber schon gegeben haben. "Diese sind noch nicht mal zwei Monate her", so Rüdiger - "und für mich wird das jetzt die wichtigste Entscheidung meiner Profikarriere, von daher werde ich nichts überstürzen."

Zumal es beim FC Chelsea zurzeit sowieso wie am Schnürchen läuft. Erst vergangenen Sonntag besiegte der Champions-League-Sieger den Londoner Stadtrivalen Tottenham deutlich mit 3:0. Auch Rüdiger traf. Bei 13 Punkten aus fünf Partien teilen sich die Blues im Moment die Tabellenspitze mit dem FC Liverpool. Und: Die englische Meisterschaft ist noch eine der wenigen Trophäen, die Rüdiger auf der Insel noch fehlen.

Zwar "war es noch nie so schwierig, die Premier League zu gewinnen wie diese Saison". Aber: "Englischer Meister in der besten Liga der Welt wäre nochmal ein absoluter Traum." Auf dessen Erfüllung dürften ebenso die Chelsea-Anhänger hoffen - wie auch auf eine Vertragsverlängerung von Rüdiger.