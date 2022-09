Rüdiger über kritisierten Vinicius Junior: "Ich wollte ihm auch wehtun"

Real Madrid muss in diesen Wochen auf Leistungsträger Karim Benzema verzichten. Vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig ist daher vor allem Vinicius Junior gefragt, der für seine Spielweise in der Kritik steht.

In den vergangenen fünf Spielen schoss er stets ein Tor, nicht selten ein wichtiges. Nein, die Rede ist nicht von Karim Benzema, seines Zeichens Europas Fußballer des Jahres, sondern von Vinicius Junior, der lange Zeit als absoluter Chancentod galt.

Im Schatten des in diesen Wochen verletzt ausfallenden Franzosen ist der 22-jährige Brasilianer selbst zu einem Top-Angreifer gereift, der nun aus Benzemas Schatten heraustreten soll. Bisher ist Vinicius Junior das gelungen, auf den ein nach Punkten noch makelloses Madrid auch im Champions-League-Gruppenspiel gegen RB Leipzig setzt.

Rüdiger profitiert von Militaos Ausfall

Vor dem erstmaligen Aufeinandertreffen beider Teams am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) sprach Neu-Madrilene Antonio Rüdiger zu den Medien. Der Verteidiger, der am Wochenende dank des Ausfalls von Eder Militao von Beginn an spielen und beim 4:1-Sieg gegen Mallorca sein erstes Tor für Real erzielen konnte, erwartet die Sachsen mit ihrem neuen Trainer Marco Rose mit "Intensität und Tempo - das gilt es zu matchen".

Wer wäre dafür besser geeignet als der 29-Jährige, der mit Timo Werner auf einen ehemaligen Mitspieler aus Chelsea-Tagen trifft? "Wir kennen uns schon sehr lange, schon aus Zeiten beim VfB Stuttgart", sagt Rüdiger, der sich auf das möglicherweise auch direkte Duell freut. Aber: "Auf dem Platz wird er nicht mein Freund sein."

Vinicius Junior gegen Antonio Rüdiger - ein Bild aus der vergangenen Saison. IMAGO/NurPhoto

Allzu viele Freunde auf dem Platz hat wohl auch Vinicius Junior nicht, der speziell von Kommentatoren zuletzt immer wieder für seine angeblich zu trickreiche und provokante Spielweise kritisiert wurde. Mallorcas Trainer Javier Aguirre hatte seine Verteidiger sogar irgendwann gegen den Außenstürmer aufgehetzt, weshalb dieser an der Seitenlinie mit dem 63-Jährigen aneinandergeriet.

"Vinicius ist ein Dribbler, diese Spielweise macht ihn stark", nimmt Rüdiger seinen Kollegen in Schutz - er gesteht aber auch: "Als wir vergangenes Jahr gegeneinander gespielt haben, wollte ich ihm auch wehtun."

Das ist dem damaligen Chelsea-Spieler Rüdiger - im Viertelfinale der Champions League gegen den späteren Sieger - nur bedingt gelungen. Man muss diesen Vinicius Junior, der damals zwei Tore vorbereitet hatte, eben erst einmal zu greifen bekommen. Mal sehen, wie sich am Mittwochabend RB Leipzig anstellt - bei einer Mannschaft, die bisher all ihre sieben Pflichtspiele gewonnen hat.