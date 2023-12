Rüdiger über die Real-Kabine: "Dann knallt es auch mal"

Jude Bellingham sorgt bei Real Madrid für die Tore, Antonio Rüdiger hält die Abwehr zusammen. Der 30-jährige Nationalspieler sprach nun über den guten Mix im Team.

Wenn da diese famose Überraschungsmannschaft aus Girona nicht wäre, würde bei Real Madrid vermutlich alles nach Plan laufen. Die Königlichen sind in La Liga knapp Zweiter, in der Champions League schon feststehender Gruppensieger und in dieser Saison auch defensiv erstaunlich gut drauf.

Letzteres darf sich vor allem Antonio Rüdiger ans Revers heften, der in einer verjüngten Mannschaft von Carlo Ancelotti zu den Routiniers zählt und jüngst DAZN verriet, was den "guten Mix" in der Kabine des spanischen Rekordmeisters aktuell ausmacht.

Im Besonderen lobte der Innenverteidiger dabei die jungen Spieler um Eduardo Camavinga, Vinicius Junior und Jude Bellingham, die schon früh unter großem Druck stehen, aber "gute Vibes abgeben", also für eine angenehme Stimmung sorgen. "Sie sind professionell, wenn es darauf ankommt, aber gleichzeitig Kinder, die Spaß haben wollen. Dieser Mix aus Spaß und Ernsthaftigkeit ist gut."

Wenn er gesund bleibt, wird er den Fußball prägen. Antonio Rüdiger über Jude Bellingham

Besagte Ernsthaftigkeit sieht Rüdiger speziell beim erst 20 Jahre alten Bellingham, der Real gerade als Torjäger aus dem Mittelfeld auf Kurs hält. Seine Extraklasse sei nicht nur fußballerischer Natur, erklärt der deutsche Nationalverteidiger, 2022 von Chelsea gekommen: "Wenn du mit Jude redest, hast du das Gefühl, du redest mit einem Mann", schwärmt der gebürtige Berliner. "Ich mag an ihm, dass er nicht Dinge tut, um jedem zu gefallen. Sondern er tut das, wodurch er weiterkommen kann und auch seine Mannschaft gut aussieht. Wenn er gesund bleibt, wird er den Fußball prägen."

Rüdiger prägt derzeit die beste Defensive in La Liga, die in den meisten Jahren eher der FC Barcelona oder Atletico Madrid stellen. Darüber hinaus kümmert er sich laut eigener Aussage darum, dass der Spaß der jungen Spieler auch seine Grenzen hat: "Es ist wichtig, dass sie ihre Rolle kennen, gegenüber unseren Veteranen darfst du nicht respektlos sein", betont die Abwehrkante. "Wenn du das bist, dann komme ich. Dann knallt es auch mal, damit alle in ihrer Reihe bleiben."

Sogar im Angesicht einiger Verletzungssorgen geht diese königliche Selbstregulation momentan auf.