Rüdiger über Bayern-Interesse: "Ich habe eine gewisse Verpflichtung"

In Hamburg traf Antonio Rüdiger alte Weggefährten, die jetzt beim HSV spielen. Für den Nationalspieler vom FC Chelsea ging die Karriere zuletzt steil nach oben. Und vielleicht wieder zurück in die Bundesliga.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann und Sebastian Wolff

Die letzten Minuten der ersten, überaus intensiven Trainingseinheit von Hansi Flick und der Nationalmannschaft in Hamburg verfolgten auch die Zweitliga-Profis des HSV, die zuvor auf dem benachbarten Platz geübt hatten.

Unverhoffte Treffen mit Ex-Kollegen - Interesse von Bayern?

Im Anschluss ging Antonio Rüdiger zu Tim Leibold und Sonny Kittel, herzte die beiden Spieler, tauschte sich lebhaft mit ihnen aus. Mit Kittel spielte er einst gemeinsam in der U 18 und U 20 des DFB, mit Leibold beim VfB Stuttgart. "Ich in der ersten Mannschaft, er in der zweiten, hat aber oft bei uns mittrainiert", berichtete Rüdiger.

Während sich die Karrieren der einstigen Weggefährten eher wechselhaft gestalteten, ging es für Rüdiger in den vergangenen Jahren steil bergauf bis zum Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea. Dass sich auch der FC Bayern mit dem im kommenden Sommer ablösefreien Verteidiger beschäftigen soll, hat Rüdiger natürlich registriert. "Es ehrt einen und zeigt, dass man viel richtig gemacht hat in den letzten Jahren und Monaten", entgegnete er am Dienstag, "aber ich lasse mich davon nicht zuviel ablenken". Schließlich habe er "eine gewisse Verpflichtung" seinem aktuellen Arbeitgeber gegenüber: "Leistung bringen."

Antonio Rüdiger (Mi.) mit seinen früheren Kollegen Tim Leibold (li.) und Sonny Kittel, die jetzt beim HSV spielen. picture alliance/dpa

Seit Thomas Tuchel bei Chelsea zu Jahresbeginn Frank Lampard als Cheftrainer ablöste, ist Rüdiger dort wieder eine feste Größe. In der Nationalmannschaft ist dies schon seit vier Jahren der Fall, auch der neue Bundestrainer Flick hat ihn als Konstante eingeplant. "Toni Rüdiger spielt überzeugend, Niklas Süle hat es auch sehr gut gemacht. Beide haben uns in den September-Spielen Stabilität gegeben. Ich habe dies registriert und mich sehr darüber gefreut", sagte Flick im kicker-Interview. Beim 6:0 gegen Armenien und dem 4:0 in Island bildeten Rüdiger und Süle die Innenverteidigung. "Die beiden Spiele waren aussagekräftig", sagt Rüdiger: "Es ist wichtig, da weiterzumachen und uns weiter einzuspielen im neuen System."

Auch im WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Rumänien, für das gut 20.000 der coronabedingt nur 25.000 verfügbaren Tickets abgesetzt sind, wird Flick auf Rüdiger und Süle im Abwehrzentrum setzen. "Ich trainiere und spiele mit 'Niki' schon länger zusammen, unser Verhältnis ist gut. Er ist ein Superpartner in der Verteidigung. Ich mag es sehr, mit ihm zusammen zu spielen", sagt Rüdiger über seinen Nebenmann. Süle sei "groß wie ein Baumstamm, aber er ist gut-schnell", nennt er die Vorzüge des Kollegen, betont aber auch den Verbesserungsbedarf: "Weil wir nicht so oft zusammen sind, ist es wichtig, dass man sich mit jemandem einspielt."

Süle und Rüdiger in der pole Position - Ein Trio als Herausforderer

Für Rüdiger und Süle geht es darum, den im September erarbeiteten Vorsprung zu verteidigen. Der Mönchengladbacher Matthias Ginter und Freiburgs Newcomer Nico Schlotterbeck sind aktuell in der Rolle des Herausforderers, ebenso Weltmeister Mats Hummels, den Flick diesmal auch aus Gründen der Belastungssteuerung nicht berücksichtigt, aber keinesfalls abgeschrieben hat.

"Ich hoffe, es klappt diesmal mit dem Aufstieg", richtete Rüdiger am Ende der Pressekonferenz noch eine Botschaft an die einstigen Weggefährten Leibold und Kittel, verbunden mit der süffisanten Feststellung, der HSV hätte ja in den vergangenen Jahren "ein bisschen Kollaps gehabt".

Wie sich das anfühlt, wissen Rüdiger und die Nationalmannschaft aus ihren blamablen Auftritten bei der EM im Sommer und der WM vor drei Jahren in Russland nur allzu gut.