Rüdiger: "So einen Abend habe ich noch nie erlebt"

Ein frühes 0:2 noch in ein 5:2 zu drehen war auch für Antonio Rüdiger etwas ganz Neues. Dennoch erinnerte ihn der Sieg an das Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison, als er mit Chelsea in Madrid rausflog.

Frühes Gegentor und noch in der Anfangsviertelstunde nach einem Aussetzer von Thibaut Courtois das 0:2 kassiert - zunächst deutete an einem denkwürdigen Abend an der Anfield Road nicht vieles auf einen Sieg von Real Madrid hin.

Doch dann erzielte Vinicius Junior plötzlich den Anschlusstreffer durch einen bärenstarken Abschluss ins lange Eck und läutete damit ein erstaunliches Comeback der Blancos ein, welches letztlich in einem 5:2 mündete. "In den Spielern habe ich schon gesehen, dass wir noch daran geglaubt haben. Aber dann so zurückzukommen, ist verrückt", so Antonio Rüdiger gegenüber "DAZN".

"Überragend, solche Spieler zu haben"

Jener Treffer habe den Königlichen "Selbstvertrauen gegeben und auf einmal lief alles etwas einfacher". Tatsächlich legten die Madrilenen plötzlich den Schalter um und zeigten sich wieder enorm effektiv vor dem gegnerischen Tor - wobei natürlich die Tore zum 2:2 (Alisson schoss Vinicius Junior an) und 4:2 (Joe Gomez fälschte Karim Benzemas Versuch entscheidend ab) auch etwas glücklich fielen.

"Überragend, solche Spieler zu haben", erklärte der 29-Jährige mit Blick auf die Torschützen Vinicius Junior und Benzema.

Wie sich eine derartige Aufholjagd anfühlt, kannte Rüdiger bereits aus der letzten Champions-League-Spielzeit. Nach einem 1:3 im Viertelfinal-Hinspiel führte er mit Chelsea im Santiago Bernabéu mit 3:0 - von Erfolg war das zwischenzeitliche Comeback aber nicht gekrönt, weil Real noch zurückschlug.

Das heute mit der Mannschaft erleben zu dürfen, ist unfassbar. Antonio Rüdiger

Ganz anders eben als am Dienstagabend beim Gastspiel in Liverpool. "So einen Abend wie heute habe ich noch nicht erlebt. Letztes Jahr hätte ich es fast erlebt, aber dann kamen sie zurück. Das heute mit der Mannschaft erleben zu dürfen, ist unfassbar", erläuterte Rüdiger.

Trotz der guten Ausgangsposition dachte der deutsche Nationalspieler nach dem Schlusspfiff noch nicht ans Buchen des Viertelfinaltickets. Denn was Liverpool heute passiert ist, könne seinem Team auch passieren. Deswegen lautet die Marschroute für das Rückspiel, welches am 15. März ausgetragen wird: "Wir müssen weiter Gas geben und auf Sieg spielen."