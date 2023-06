Rüdiger: Klare Botschaften und ein Plädoyer für Süle

Einen Tag nach den Schlagzeilen um den Disput mit einem Autogrammjäger am Flughafen präsentierte der DFB Antonio Rüdiger auf dem Podium im Presseraum des Campus in Frankfurt. Der 30-jährige Verteidiger von Real Madrid fand in vielerlei Hinsicht die richtigen Worte.

Auf die Einstiegsfrage nach der in dieser Länderspielperiode erstmals unter Hansi Flick favorisierten Dreierkette antwortete Rüdiger zunächst nicht, sondern ging auf die Vorkommnisse vom Mittwoch ein. Weil er in einem Fan einen Autogrammsammler vermutet hatte, der die vielfachen Unterschriften des Spielers verkaufen wolle, hatte der frühere Stuttgarter diesen am Ende als "Spasti" bezeichnet und griff dieses Thema Samstagvormittag selbst auf: "Ich möchte mich erstmal äußern zu dem Vorfall am Flughafen. Natürlich habe ich da überreagiert, deshalb möchte ich mich nochmal bei dem Autogrammjäger entschuldigen."

Rüdiger über Süle: "Niklas fehlt"

Dass Rüdiger durchaus auch über sich selbst lachen kann, demonstrierte er während der Pressekonferenz ebenfalls. Angesprochen auf das Champions-League-Halbfinal-Duell mit Real gegen Manchester City (1:1, 0:4) und Erling Haaland und seine Art, auf dem Platz mit allen Mitteln den Gegenspieler zu bekämpfen, erklärte er: "Ich plane nicht vorher, was ich im Spiel mache, das ergibt sich oft. Aber dass ich Trashtalk mache, ist bekannt. So schlimm ist das aber auch nicht." Und dann mit einem Augenzwinkern: "Spasti sollte man nicht sagen…"

Rüdiger nutzte den öffentlichen Auftritt vor dem 1000. Länderspiel des DFB am kommenden Montag gegen die Ukraine aber auch, um seine Rolle als Anker zu dokumentieren. "Ich sehe mich als Führungsspieler", sagt er. Und als dieser hat er auch zu brennenden Themen klare Standpunkte. Zum Beispiel zu Niklas Süle, seinem langjährigen Nebenmann im Abwehrzentrum, der nun zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr von Hansi Flick nicht nominiert und sowohl vom Bundestrainer als auch von Sportdirektor Rudi Völler mit einem öffentlichen Rüffel bedacht wurde. "Natürlich", sagt Rüdiger, "bin ich verwundert, dass er nicht dabei ist, aber es ist eine Trainerentscheidung." An seinem Standpunkt lässt er keine Zweifel aufkommen: "Niklas fehlt, denn er ist qualitativ ein sehr, sehr guter Spieler. Ich hoffe, dass er bald wieder an Bord ist."

Wir wollen die Leute begeistern und müssen vielleicht auch ein bisschen zu den deutschen Tugenden zurückkommen. Antonio Rüdiger

Klare Botschaften kündigt Rüdiger auch auf dem Platz an. "Es ist nur noch ein Jahr bis zur Europameisterschaft, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wollen uns weiterentwickeln, aber wir brauchen auch Ergebnisse. Wir wollen die Leute begeistern und müssen vielleicht auch ein bisschen zu den deutschen Tugenden zurückkommen." Das bedeutet für ihn Hingabe, Widerstandsfähigkeit und Kompromisslosigkeit: "Auf dem Platz muss uns nicht jeder mögen."

Die Dreierkette, glaubt Rüdiger, kann durchaus hilfreich sein beim Bemühen, wieder unangenehmer zu sein. Vor allem aber verschafft sie der Nationalelf mehr Flexibilität. "Ich finde das etwas Gutes. Der Vorteil an einem anderen System ist, dass man, wenn Dinge in einem Spiel nicht in die richtige Richtung gehen, ändern kann." Geht es nach Rüdiger, dann sollte es ab dem Montag in Bremen, dem Startschuss für die letzten zwölf Monate vor der Heim-EM, möglichst kontinuierlich in die richtige Richtung gehen.