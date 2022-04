Rüdiger: Fast alles klar mit Real Madrid

Dass der Trainer den Abschied einer seiner besten Spieler bekanntgibt, ist höchst selten. Thomas Tuchel tat dies am Sonntag, als er verriet, dass Antonio Rüdiger den FC Chelsea verlassen wird. Welchem Klub wird sich der deutsche Nationalspieler anschließen? Alles deutet auf ein Ziel hin.

Bestätigt ist noch nichts, offiziell schon gar nichts. Doch kicker-Informationen decken sich mit den Meldungen, die nicht zufällig in Spanien ihren Ursprung fanden: Rüdiger wird in naher Zukunft seine Unterschrift unter einen Vertrag setzen und dann seine Karriere für die nächsten vier Jahre bei Real Madrid fortsetzen. Eine andere Fährte gibt es nicht mehr, nachdem viele Topklubs um den Innenverteidiger gebuhlt hatten.

Kein Wunder: Der 29-Jährige besticht seit mehr als einem Jahr mit konstant guten Leistungen, stieg zum Führungsspieler bei Chelsea auf und wurde mit den Blues Champions-League-Sieger 2022. Doch sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, er wird sich - mutmaßlich - den Königlichen ablösefrei anschließen können.

Abstellgleis-Phase spielte keine Rolle

Real also hat Rüdigers Gehaltsforderungen zugestimmt. Das erste Angebot, das der FC Chelsea vor einigen Monaten abgegeben hatte, akzeptierte der gebürtige Berliner nicht, zeigte sich enttäuscht von den Blues. Dass jene Klubführung der Londoner ihm nicht die Wertschätzung und Rückendeckung zukommen ließ, als Rüdiger im Herbst 2020 unter Ex-Coach Frank Lampard aufs Abstellgleis geraten war, war eine Wunde, die nie so ganz verheilte beim Ex-Stuttgarter.

Doch deswegen wechselt er nun nicht. Rüdiger und Tuchel schätzen sich sehr, der Aufschwung des Profis ist eng mit der Verpflichtung des Trainers verbunden, der ihn zunächst zu PSG hatte holen wollen, dann aber dort Weihnachten 2020 entlassen wurde und letztlich rund fünf Wochen später an der Stamford Bridge sein Coach wurde.

Chelsea hat sich zunächst schlicht zu lange Zeit gelassen, das Angebot für Rüdiger nachzubessern. Und als der Klub es wollte, durfte der seit den Sanktionen gegen den russischen Oligarchen und Kreml-nahen Ex-Eigner Roman Abramovich quasi handlungsunfähige Verein es nicht mehr. Wer nun wann neuer Besitzer des FC Chelsea wird, ist noch offen, wie schnell er dann wiederum Vertragsgespräche aufnehmen ließe und was letztlich dabei herauskommen würde - auf all das wollte und konnte Rüdiger nicht mehr warten.

Mit Bayern wurde es nie konkret

Der FC Bayern hatte mal Interesse bekundet, doch einen konkreten Austausch über Zahlen soll es nie gegeben haben mit den Münchnern - ganz anders als mit Juventus, wobei die Verhandlungen auch mit Italiens Rekordmeister nicht so weit fortgeschritten waren, wie Medien vom Stiefel es vor einigen Wochen Glauben machen wollten, als sie Rüdigers Rückkehr - er spielte vor Chelsea für die AS Rom - nach Italien, eben zu Juve, als fix verkündeten. Zu früh, wie sich jetzt zeigt und wie der kicker damals direkt berichtet hatte.

Rüdigers Herz hängt an London, dort spielt er seit 2017, dort fühlt er sich wohl, dort sind seine Kinder zur Welt gekommen. Ja, er strebte eine Gehaltserhöhung an, doch dass seine Verbundenheit zu den Blues keine leeren Worte sind, zeigt sich darin, dass er das finanziell beste Angebot abgelehnt hat: Dieses kam von Manchester United, also einem Rivalen aus der Premier League, doch in England wollte Rüdiger nur für Chelsea oder gar nicht spielen, denn dass er an der Bridge zum Publikumsliebling aufgestiegen war, bedeutet ihm viel. Verabschieden will er sich von dort mit dem FA-Cup-Titel, allerdings muss er dazu mit Chelsea im Finale am 14. Mai den FC Liverpool in Wembley schlagen.

Gibt's schon bald einen Clasico mit Chelsea-Note?

Danach also Real Madrid, gegen das Rüdiger und Co. erst neulich im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden sind und wo er bald auf seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos treffen wird, in der Innenverteidigung könnte er ein Duo mit dem Ex-Münchner David Alaba bilden. Sollte nichts mehr schiefgehen auf der Zielgeraden des Wechsels, wird Carlo Ancelotti neuer Coach Rüdigers. Und der Italiener - Sprachprobleme wird es da also auch keine geben - ist ein Verfechter der Viererkette, deren Bestandteil Rüdiger ja auch in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick ist.

Für Chelsea ist Rüdigers Wechsel ein massiver Verlust, auch der Ex-Gladbacher Andreas Christensen wird gehen. Er hatte, im Gegensatz zum deutschen Kollegen, schon einem Chelsea-Angebot zugestimmt, wollte danach mehr Geld und fiel in Ungnade. Auch mit dem Dänen darf der Klub aus dem Südwesten Londons aktuell nicht verhandeln. Muss er auch nicht, er wird sich nach kicker-Informationen dem FC Barcelona anschließen. Rüdiger und Christensen, oft zusammen ein Chelsea-Bollwerk, werden sich also künftig wohl im Clasico begegnen.