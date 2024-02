Rüdiger doch verletzt: Real fehlen gegen Girona alle Innenverteidiger

Hiobsbotschaft für Real Madrid: Antonio Rüdiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Damit bleibt den Königlichen im Topspiel gegen Girona kein einziger Innenverteidiger.

Rund fünf Stunden vor dem Topspiel gegen Girona wurde eine Vereinsmeldung öffentlich, die keinen freut, der es mit Real Madrid hält: Der angeschlagene Antonio Rüdiger, der an diesem Wochenende noch mal genau untersucht wurde, hat sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Mindestens der Showdown mit den Katalanen am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), der im Meisterrennen für eine kleine Vorentscheidung sorgen könnte, findet ohne den deutschen Nationalspieler statt.

Für Real, das an der Tabellenspitze zwei Punkte vor Girona liegt, bedeutet das, dass im Duell Erster gegen Zweiter, Rekordmeister gegen Überraschungsmannschaft, keiner der vier Innenverteidiger zur Verfügung steht. Eder Militao und David Alaba, die beiden Stammspieler aus der Vorsaison, laborieren weiterhin an Kreuzbandrissen. Routinier Nacho, der sich zuletzt so manchen Fehler erlaubte, ist ebenfalls nicht vollständig fit und bekommt eine Pause.

Wie wird Trainer Carlo Ancelotti, der im Winter auf seiner Problemposition im Kader bewusst nicht nachgerüstet hat, nun reagieren? Am Wahrscheinlichsten ist es, dass Madrid im Topspiel mit Rechtsverteidiger Dani Carvajal - 1,73 Meter groß, bereits zuletzt beim 1:1 gegen Atletico in der Innenverteidigung aufgeboten - und Sechser Aurelien Tchouameni notgedrungen in der Abwehrzentrale auflaufen werden - gegen die torgefährlichste Offensive La Ligas (52 Tore in 23 Partien).

Bei Gegner Girona, der das Heimspiel gegen Real in der Hinrunde mit 0:3 verloren hatte, gilt der zuletzt angeschlagene Goalgetter Artem Dovbyk wieder als einsatzbereit. Die Stammspieler Daley Blind und Yangel Herrera sowie Trainer Michel fehlen im Estadio Santiago Bernabeu dagegen gesperrt.