Rüdiger: "Diese Mannschaft zeigt mittlerweile guten Charakter"

Stimmen by MagentaTV 30.06.2024

0:59Nach dem Sieg gegen Dänemark nahm "Man of the Match" Antonio Rüdiger kein Blatt vor den Mund, der Innenverteidiger gab zu bedenken, in Zukunft die Chancen besser zu verwerten. Trotzdem zeigte er sich insgesamt zufrieden.