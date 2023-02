Rückzug vom Tisch: Der TSV Rain/Lech will die Saison regulär zu Ende spielen

Der vorzeitige Rückzug aus Regionalliga Bayern ist beim TSV Rain/Lech wohl kein Thema mehr. Die Mannschaft will die Saison auf sportlichem Wege beenden.

Der TSV Rain/Lech bleibt auch wenige Tage nach dem großen Knall das heißeste Eisen im bayerischen Amateurfußball. Der Regionalligist hatte bekanntgegeben, sich am Ende der Saison aus der Regionalliga Bayern zurückziehen und künftig in der zwei Klassen tieferen Landesliga antreten zu wollen. Daraufhin hatten Cheftrainer Martin Weng, Athletikcoach Raphael Boger sowie Co-Trainer Johannes und Kapitän Stefan Müller das Handtuch geworfen. Auch ein möglicher Rückzug vor dem Rückrundenstart konnte bislang nicht ausgeschlossen werden. Immerhin diese Frage konnte der TSV nach einem internen Gespräch mit der Mannschaft nun beantworten.

Wie der sportliche Leiter Alexander Schroder mehreren Medien gegenüber mitteilte, sei ein vorzeitiger Rücktritt ausgeschlossen. Die Mannschaft würde sich nach einer kurzen Pause auf die restlichen Spiele in der Regionalliga Bayern vorbereiten und die schwierige Situation als Team meistern wollen.

In einer öffentlichen Stellungnahme schilderte der TSV Rain/Lech auch noch einmal selbst die Gründe hinter dem sportlichen Umbruch: "Der Betrieb einer Mannschaft in der anspruchsvollen Regionalliga bindet viele Ressourcen und ehrenamtliche Organisatoren und bringt den Verein immer wieder an seine Belastungsgrenzen. Die letzten Jahre zeigten aber zunehmend: Um in der Regionalliga bestehen zu können, waren die Verantwortlichen gezwungen, immer stärker auf auswärtige Spieler zurückzugreifen. Im Sinne einer langfristig nachhaltigen Ausrichtung der Fußballabteilung steht nun der mögliche Abschied vom semiprofessionellen Fußball und den damit verbundenen starken Belastungen des Vereins zur Diskussion." Zukünftig wolle sich der Verein wieder der Förderung der Jugend und einem breiteren Sportangebot in und für die Region widmen.

Trainerfrage bleibt ungeklärt

Mit einer halbwegs geschlossenen Baustelle ist der Scherbenhaufen am Georg-Weber-Stadion aber bei weitem noch nicht beseitigt. Neben dem Achsbruch im Rainer Mittelfeld, den der Rücktritt von Kapitän Stefan Müller hinterlassen hat, bleibt nach wie vor auch die Trainerfrage ungeklärt. Der TSV startet in der kommenden Woche gegen den FC Pipinsried in die Restrunde.