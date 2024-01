Rückzug des SV Straelen: Tecklenburgs bröckelndes Lebenswerk

Der Rückzug des SV Straelen aus der Oberliga Niederrhein ist offiziell. Damit erlebt das von Hermann Tecklenburg über Jahrzehnte aufgebaute Lebenswerk eine heftige Zäsur, zumindest der Gesamtverein soll ohne Insolvenz gerettet werden.

Am Mittwoch ging auch die offizielle Nachricht beim Fußballverband Niederrhein (FVN) in Duisburg ein. Der SV Straelen zieht - wie zuvor nach langem Hin und Her durch den Vorstand des Vereins angekündigt - seine erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Oberliga Niederrhein zurück. An der Römerstraße endet damit eine Ära. Das seit einigen Wochen laufende Insolvenzverfahren beim Bauunternehmen des langjährigen Hauptsponsors und jetzt zurückgetretenen Präsidenten Hermann Tecklenburg ließ dem Klub nach eigenen Angaben keine andere Wahl, um zumindest den Fortbestand der weiteren Teams und Sportabteilungen sichern zu können.

Die erste Folge des Rückzugs ist klar: Alle absolvierten Begegnungen des bisherigen Tabellendritten werden aus der Wertung genommen, die Tabelle wurde bereits vom Verband korrigiert. Der SVS steht damit als erster Absteiger in die Landesliga fest. Ob die Grenzländer dort allerdings in der kommenden Saison antreten werden, ist noch völlig unklar. Die zweite Mannschaft kämpft aktuell in der Bezirksliga gegen den Abstieg.

Licht und Schatten für Ratingen

Wegen der Abmeldung des SV Straelen aus der Oberliga Niederrhein hat als erstes Team Aufstiegsaspirant Ratingen 04/19 beim Ligastart nach der Winterpause (16./18. Februar) spielfrei. Dem Zweitplatzierten entgeht damit ein attraktives Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten und die entsprechenden Einnahmen. Auf der anderen Seite profitieren die Ratinger allerdings sportlich, denn im Gegensatz zur Konkurrenz in der Spitzengruppe waren sie gegen den SVS nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Da Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg nach seinem 2:1-Erfolg drei Punkte abgezogen bekommt, verringert sich der Vorsprung vor Ratingen von fünf auf nur noch drei Zähler.

Im Tabellenkeller halten sich die Auswirkungen einigermaßen in Grenzen, zumal jetzt ein Absteiger weniger gesucht wird. Einen Punkt büßt lediglich der Mülheimer FC 97 ein, der gegen Straelen ein 1:1 erkämpft hatte. Wenig begeistert dürfte allerdings auch Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop aus Essen sein, der aktuell über dem Strich rangiert, aber jetzt beim Saisonfinale am 2. Juni (34. Spieltag) der Konkurrenz tatenlos zuschauen muss.

Hoffte vergeblich auf einen Fortbestand der Oberliga-Mannschaft: Trainer Sunay Acar FUNKE Foto Services

Aufhebungsverträge für alle

Vor allem betroffen sind allerdings die Spieler des SV Straelen und das Trainerteam um Sunay Acar, die bis zum Schluss auf den Fortbestand der Mannschaft gehofft und deshalb in den letzten Tagen auch trotz der zahlreichen negativen Nachrichten wieder das Training aufgenommen hatten. Wie die Vereinsführung erklärte, wird "allen Vertragsspielern zeitnah ein Aufhebungsvertrag angeboten", damit sich die SVS-Kicker noch vor dem Ablauf der Wintertransferperiode am 1. Februar ablösefrei neuen Vereinen anschließen können. Ob das in allen Fällen gelingen wird, darf aber zumindest bezweifelt werden.

Wie unvorbereitet die jüngste Entwicklung zumindest einige Vereinsverantwortliche getroffen haben muss, zeigt die Tatsache, dass sich der SV Straelen nach kicker-Informationen noch vor nicht allzu langer Zeit beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) sogar noch nach den aktuellen Modalitäten für eine mögliche Rückkehr in die Regionalliga erkundigt hatte.

Untrennbar mit Tecklenburg verbunden

Dabei dürfte es eigentlich kaum jemanden wirklich überrascht haben, dass die Insolvenz des Hauptsponsors drastische Folgen für den Verein und speziell auch die Oberliga-Fußballer haben würde. Über viele Jahrzehnte war der SV Straelen schließlich in sämtlichen Bereichen untrennbar mit Hermann Tecklenburg und seiner Unternehmensgruppe verbunden. Der 75-jährige Ehemann der früheren Frauen-Bundestrainerin und Nationalspielerin Martina Voss-Tecklenburg war nicht nur seit den 1980er-Jahren Mäzen des Klubs, sondern lange Zeit auch als Trainer, Sportlicher Leiter, Macher und zuletzt seit 2005 - nach zwischenzeitlichen "Abstechern" als Funktionär zum KFC Uerdingen 05 und zu Fortuna Düsseldorf - als Präsident engagiert. Genau wie sein Unternehmen betrachtete er den SV Straelen - völlig zu Recht - ebenfalls als "Lebenswerk".

Dabei unterstützte Hermann Tecklenburg nicht nur die Fußballer, die noch in der vorherigen Saison 2022/23 in der Regionalliga West gegen namhafte Traditionsvereine wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen oder den Wuppertaler SV am Ball waren und als amtierender Niederrheinpokal-Sieger sogar an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnahmen (3:4 gegen den FC St. Pauli). Vielmehr engagierte sich der großzügige Gönner auch für den Nachwuchs und den Breitensport im Klub, der unter anderem Sportarten wie Badminton, Bogenschießen, Karate, Mountainbike und Schwimmen anbietet, aber beispielsweise auch Kinderturnen oder Gesundheits- und Präventionssport eine Heimat gibt.

Genau um den Erhalt dieser Abteilungen und wohl auch um die mögliche Vermeidung eines Insolvenzantrags des SV Straelen geht es jetzt den verbliebenen Vorstandsmitgliedern. "Wir sind zurzeit intensiv damit beschäftigt, die Geschicke des Vereins für die nahe Zukunft auszurichten, um den reibungslosen Weiterbetrieb aller Sportabteilungen zu ermöglichen", teilte der SVS auf seiner Internetseite mit. Das "Schicksal" der Fünftliga-Fußballer genoss vor diesem Hintergrund offensichtlich keine Priorität (mehr).