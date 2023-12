Rücktritte von Topstars im Nationalteam von Rumänien

Rumänien wird bei den zukünftigen Turnieren ohne seine beiden Topstars auskommen. Sowohl die mehrfache Welthandballerin Cristina Neagu wie auch Kreisläuferin Crina Pintea sind nach der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.

"Was für eine fantastische Reise! Ich wollte schon immer mein Land repräsentieren. Und ich hatte 17 Jahre lang die Chance dazu... jedes einzelne Mal mit Stolz, Ehre und Verantwortung", beginnt Cristina Neagu ihre Mitteilung in den sozialen Medien. "Wir haben zusammen mit sensationellen Spielerinnen schöne Erinnerungen geschaffen und jeden Moment mit maximaler Intensität gelebt. Danke an alle Kollegen und Trainer, die ich während meiner Zeit bei der Nationalmannschaft hatte."

"Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennengelernt und von denen ich viel gelernt habe", beginnt Crina Pintea ihren Abschied aus der Auswahl. "Es war eine Reise voller Emotionen, Freude, Schmerz und Lektionen, aber es war die schönste Reise. Ich bin für alles zutiefst dankbar."

Stammkräfte über viele Jahre

Die 35 Jahre alte Cristina Neagu stand 2007 bei der Handball-WM zum ersten Mal im Aufgebot eines Großturniers. Größte Erfolge waren die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 in Peking sowie die Bronzemedaille bei der Handball-EM 2010. Beim selben Turnier wurde sie ebenso wie bei der Handball-WM 2015 auch Torschützenkönigin. Viermal (2010, 2015, 2016, 2018) wurde Neagu als Welthandballerin offiziell ausgezeichnet, viermal (2010, 2014, 2015, 2016) war sie im All-Star-Team eines Großturniers, wurde 2015 sogar als wertvollste Spielerin (MVP) geehrt.

Die 33-jährige Pintea begann erst im Alter von 16 Jahren mit dem Handball, debütierte aber schon sechs Jahre später im Nationalteam, wo sie auch seit der EM 2012 an den Großturnieren teilnahm. Größter Erfolg im Nationalteam war die Bronzemedaille bei der WM 2015. Bei der Handball-EM 2018 wurde sie als beste Kreisläuferin ausgezeichnet.