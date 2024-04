Rücktritt vom Rücktritt: Xavi macht beim FC Barcelona nun doch weiter

Eigentlich hatte Xavi angekündigt, im Sommer sein Amt als Trainer des FC Barcelona aufzugeben. Dazu wird es nun wohl nicht kommen. Der 44-Jährige macht einen Rückzieher.

Noch im Januar wollte Xavi nicht mehr, hatte erklärt, seinen bis 2025 laufenden Vertrag mit der Blaugrana nicht erfüllen zu wollen und für diesen Sommer seinen Rücktritt angekündigt. Als Gründe führte er damals den großen Druck, aber auch das mediale Echo rund um den FC Barcelona an, zudem wollte er den Weg freimachen für einen frischen Impuls innerhalb der Mannschaft.

In der katalanischen Metropole war man nicht allzu froh darüber, viele hätte es gern gesehen, wenn die Klub-Legende bleiben würde. Und zuletzt gab es Gerüchte über einen etwaigen Sinneswandel. Diese bestätigten sich jetzt. Bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen des FCB, unter anderem mit Präsident Joan Laporta, Sportdirektor Deco und Vizepräsident Rafa Yuste einigte man sich darauf, das Arbeitsverhältnis nun doch wie ursprünglich ausgemacht bis Juni 2025 fortzusetzen. Zahlreiche spanische Medien hatten einhellig darüber berichtet, der Verein selbst bestätigte das inzwischen gegenüber der Zeitung El Pais.

Für Barcelona löst sich also ein Problem in Wohlgefallen auf, denn seitdem bekanntgeworden war, dass Xavi zurücktreten wollte, war man auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger - dieser wurde nicht gefunden. Die Suche können die Katalanen nun beenden.

Seit November 2021 führt der Welt- und zweimalige Europameister "seinen" Verein, für den er zwischen 1998 und 2015 als Profi und zuvor schon in "La Masia" gewirkt hat, als Cheftrainer. Sein bislang größter Erfolg war der Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison, in diesem Jahr sieht es aber eher nach einer titellosen Saison aus.

Nach dem verlorenem Clasico bei Real Madrid (2:3) beträgt der Rückstand auf die Königlichen sechs Spieltage vor Schluss schon satte elf Punkte (bei noch sechs ausstehenden Spielen). In der Champions League verabschiedete man sich unlängst aufgrund einer bitteren 1:4-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain - und im Pokal ist man schon länger raus.