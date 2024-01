Rücktritt gefordert: Massive Vorwürfe gegen Lok-Präsident Kracht

Aufregung beim 1. FC Lok Leipzig: In einem Brandbrief fordern 21 Mitarbeiter des Vereins den sofortigen Rücktritt von Präsident Torsten Kracht, dessen Führungsstil bei den Unterzeichnern auf starken Widerstand stößt.

Im Zuge einer dramatischen Entwicklung innerhalb des 1. FC Lokomotive Leipzig haben 21 Mitarbeiter des Vereins einen ausführlichen Brandbrief verfasst, in dem sie den sofortigen Rücktritt von Präsident Torsten Kracht fordern. Die Unterzeichner, bestehend aus sowohl ehrenamtlichen als auch hauptamtlichen Mitarbeitern - unter anderem Schatzmeister Bernd Lang, Vizepräsident Stephan Guth und die beiden Geschäftsführer Martin Mieth und Alexander Voigt -, erheben schwere Vorwürfe gegen Kracht, dessen Führungsstil das Arbeitsklima und Binnenverhältnis empfindlich gestört habe.

Der Brandbrief, der am Sonntag zuerst in der "Bild" erschien, wirft ein beunruhigendes Licht auf die Zustände innerhalb des Vereins. Die Mitarbeiter fühlen sich von Kracht häufig vor den Kopf gestoßen und klagen über mangelnde Kommunikation und Transparenz. Der sich bereits seit einiger Zeit angestaute Unmut entlud sich nun in einem Akt der Verzweiflung, sehen sich die Unterzeichner doch "andernfalls gezwungen, unsere Arbeit im Ehrenamt sofort niederzulegen und geschlossene Arbeitsverhältnisse außerordentlich beziehungsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen […]." Besonders alarmierend sind die Anschuldigungen bezüglich des Umgangs mit grundlegenden Werten wie Menschlichkeit, Respekt und Loyalität - bis hin zu Psychoterror und Mobbing ist die Rede. Wie konnte es so weit kommen?

Die Kritik an Kracht ist umfassend. Mitarbeiter berichteten bereits seit Monaten von einem autoritären und engstirnigen Führungsstil, der wenig Raum für Meinungsvielfalt und Teamarbeit lasse. Auch innerhalb des sportlichen Aufgabenfeldes überschritt der Unternehmer angeblich die vom Ehrenamt definierten Grenzen der Zuständigkeit. Sogar Verhandlungen mit Spielern seien teils eigenmächtig und ohne Absprachen mit Trainer und Sportdirektor Almedin Civa geführt worden. Überdies rumort es auch im Mannschaftskreis, nicht selten soll der ehemalige Bundesliga-Profi den Mannschaftsrat zusammengetrommelt und mutmaßlich überhart die Leviten gelesen haben. Die sportlichen Darbietungen in der Hinrunde verbieten solcherlei Maßnahmen keineswegs, doch macht bekanntlich der Ton stets die Musik.

Wie ein "frustrierter Teenager"

Die vielfältigen Vorwürfe gegen Kracht betreffen nicht nur den internen Betrieb des Vereins, sondern auch dessen Außendarstellung. Die Mitarbeiter argumentieren, dass der Verein durch Krachts egoistischen Kurs an Glaubwürdigkeit und Unterstützung in der Öffentlichkeit verliere. Vor allem der Umgang mit und die persönliche Präsenz in den sozialen Medien entspräche nicht dem Bild, welches der Verein nach außen kultivieren möchte: "Torsten Kracht hat einen Weg eingeschlagen, der nicht im Einklang mit den Werten des 1. FC Lok steht", heißt es im Schreiben. Danach wird der Ton sogar noch schärfer: "Unabgestimmte Aussagen in der Presse, sowie Whatsapp-Statusmeldungen und Instagram-Stories mit doppeldeutigem Lok-Bezug erwecken den Eindruck eines Präsidenten, der sich eher wie ein frustrierter Teenager äußert und seine Botschaften in kryptische Zitate packt - für das Amt des Präsidenten unseres Fußballvereins inakzeptabel." Die viel zitierte "Lok-DNA" werde so mit Füßen getreten.

Auch die Installation von Toni Wachsmuth als Geschäftsführer Sport gilt als kommunikativer Alleingang des Präsidenten. Weder der Trainer, dessen unmittelbarer Vorgesetzter und Partner in Sachen Kaderplanung und sportlicher Perspektive Wachsmuth eigentlich werden soll, noch andere Entscheidungsträger hätten bislang auch nur ein konstruktives Gespräch mit der Wunschlösung Krachts geführt, seien vielmehr vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Bis zur anstehenden Mitgliederversammlung am 27. Januar muss nun zumindest der Versuch unternommen werden, den Scherbenhaufen aus Missgunst und Kompetenzgerangel aufzukehren. Die Fans stehen zu großen Teilen hinter dem Präsidenten, offeriert dessen verbal ungefilterter Macher-Duktus doch einen erfrischenden Kontrast zum von manchen empfundenen Duckmäusertum der übrigen Vereinsgremien.

Kracht weist Vorwürfe zurück

Kracht selbst reagierte am Montag in einem schriftlichen Statement an Medien, Mitglieder und Fans auf die massiven Vorwürfe, indem er diese entschieden zurückwies und betonte: "Die Vorwürfe nehme ich sehr ernst. Ich bin selbstreflektiert genug, sachliche Kritik anzunehmen." Weiter unterstreicht er, stets im Sinne seines Herzensvereins gehandelt zu haben: "Vor 45 Jahren habe ich mein erstes Punktspiel im Nachwuchs für diesen Verein bestritten - ich liebe den Verein und habe nach bestem Wissen immer für unsere Loksche gehandelt."

Der Vorwurf der "mangelnden Wertschätzung am Ehrenamt" treffe den Präsidenten besonders hart, denn "in meiner Amtszeit habe ich von vielen Trainern, Ehrenamtlern und Mitarbeitern ein anders lautendes Feedback bekommen". Das Amt des Präsidenten habe er nach dem privat bedingten Rücktritt von Vorgänger Thomas Löwe "nach reichlicher Überlegung angenommen, mit der Motivation, unsere Loksche nachhaltig weiter zu entwickeln - als Teamplayer". Diese Mission scheint für den Moment gescheitert.