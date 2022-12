"Rücksichtslos": Lange Sperre für Wiederholungstäter Olsen

DEL-Neuling Löwen Frankfurt muss bis Mitte Januar auf Ryan Olsen verzichten. Die DEL hat den Stürmer nach einem Bandencheck länger aus dem Verkehr gezogen.

Der 6:3-Sieg am Mittwochabend bei den Augsburger Panthern hat für Frankfurt einen faden Beigeschmack. Ryan Olsen, Torschütze zum 1:0, wurde einmal mehr auffällig und nun von der DEL mit einer Sperre von sieben Spielen belegt.

Was war passiert? Olsen, der im Sommer nach Frankfurt kam und in der laufenden Saison in bislang 26 Spielen drei Tore und vier Vorlagen beisteuerte, hatte während der Begegnung in der 37. Minute den Augsburger Gegenspieler Niklas Länger hinter dem Tor in die Bande gecheckt und wurde zunächst mit einer großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Am Freitag nun hat der Disziplinarausschuss der DEL nachgelegt. Der sah einen Verstoß gegen DEL-Regel 41 vorliegen. Olsen habe nach Ansicht des Gremiums die Aktion "rücksichtslos und mit überflüssiger Kraft" durchgeführt. Der 28-Jährige habe "eine schwere Verletzung des Gegenspielers durch seine Aktion in Kauf" genommen und nicht versucht, "in Puckbesitz zu gelangen".

Der Spieler ist in wenigen Wochen mehrfach disziplinarisch auffällig gewesen. DEL- Disziplinarausschuss

Eine "vermeidbare Aktion", die nun eine Sperre des Kanadiers bis zum 15. Januar und damit sieben Spiele nach sich zieht. Die lange Sperre begründet sich damit, weil Olsen "in wenigen Wochen mehrfach disziplinarisch auffällig gewesen" ist, wie der Disziplinarausschuss mitteilte.

So sei der Frankfurter im September "mündlich ermahnt" worden, es folgten zwei Sperren (Fighting/übertriebene Härte) und zwei große Strafen. "Der Disziplinarausschuss hält mit Blick auf die vorangegangenen Verfahren eine Sperre von sieben Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen", teilte die DEL mit.

Gegen Berlin am 44. Spieltag darf Olsen wieder spielen

Olsen muss am 43. Spieltag gegen die Kölner Haie (15. Januar, 19 Uhr) noch zuschauen, am 19. Januar darf ihn Trainer Gerry Fleming gegen die Eisbären Berlin (19.30 Uhr) dann wieder einsetzen.