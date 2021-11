Rücksicht auf den "Boxing Day": Premier League gibt Eckdaten der WM-Saison bekannt

Die Premier League hat die Eckdaten der Saison 2022/23 bekanntgegeben. Die WM im Winter und eine englische Tradition kommen sich nicht in die Quere.

Ansetzung eines "Boxing Day"-Spiels aus dem Jahr 2019. imago images/Action Plus

Am 6. August 2022 wird die Premier League in die neue Saison starten, das gab sie am späten Donnerstagnachmittag bekannt.

Die Spielzeit 2022/23 steht ganz im Zeichen der Winter-WM in Katar, für die auch auf der Insel - im November und Dezember - der Spielbetrieb unterbrochen wird. Der 16. Spieltag am 12. und 13. November wird der letzte vor dem kontinentalen Turnier sein.

Da das WM-Finale am 18. Dezember steigt, endet das Großereignis gerade rechtzeitig, um nicht mit dem in der Premier League traditionell gespielten "Boxing Day" zu kollidieren, dem Spieltag am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember).

Am "Boxing Day" nimmt die Premier League ihren Spielbetrieb also wieder auf, die 38. und letzte Runde wird am 28. Mai 2023 ausgetragen.