Rückschlag vor dem Sprintrennen: Leclerc um drei Plätze versetzt

Kurz vor dem Sprintrennen musste Ferrari-Pilot Charles Leclerc einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Monegasse wurde um drei Plätze strafversetzt.

Ein Vorfall im Sprint-Shootout, dem Qualifying für das Sprintrennen beim Großen Preis von Österreich, kostet Charles Leclerc drei Startplätze für das Kurz-Rennen am Samstag. Weil der Monegasse McLaren Pilot Oscar Piastri aufgehalten hatte, startet Leclerc, der am Mittag die sechstschnellste Zeit einfuhr, nur auf Platz neun.

Wie es in der Meldung der Stewards heißt, hatte Piastri auf einer schnellen Runde den langsam fahrenden Leclerc in der Anfahrt auf Kurve 9 gesehen und musste seine Geschwindigkeit um "ungefähr 45 Kilometer pro Stunde verringern". Dies sei von den Stewards nach einer Studie der Telemetrie-Daten bestätigt worden.

Dementsprechend müssten die Stewards eine Grid-Strafe implementieren, weil Piastri "unnötig aufgehalten" worden war und die Situation "zweifelsohne verhindert" hätte werden können. Diese Strafe gelte laut der Pressemitteilung aber nur für das Sprintrennen; sollte Leclerc an diesem nicht teilnehmen können, würde die Strafe auf das nächste Sprintrennen übertragen werden.

Auf der Pole-Position am Samstag (16.30 Uhr) startet wie auch beim Hauptrennen am Sonntag der zweimalige Weltmeister und Führende der Gesamtwertung Max Verstappen. Leclerc, der das Rennen in der Steiermark im vergangenen Jahr für sich entscheiden konnte, startet am Sonntag einen Platz hinter dem Niederländer auf P2.