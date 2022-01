Rückschlag in der Vorbereitung: Schalke muss auf Aydin verzichten

Am 16. Januar startet der FC Schalke 04 ins Pflichtspieljahr 2022. Hierbei wird Mehmet Aydin aber fehlen.

Mit 14 Zweitliga-Partien mitsamt einem Tor und einem Assist ist Mehmet Can Aydin einer der Gewinner nach dem Schalke-Abstieg aus der Bundesliga. Das Eigengewächs, seit 2014 in den S04-Jugendmannschaften ausgebildet, gehört seit dieser Saison fest zum Kader.

Nun muss der einst aus dem Gladbacher Nachwuchs verpflichtete Mittelfeldmann und gebürtige Würseler aber unfreiwillig kürzertreten.

Denn wie die Gelsenkirchener am Freitag mitgeteilt haben, fällt der 19-Jährige wochenlang aus: "Mehmet Can Aydin hat sich im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen."

Mit 30 Punkten aus den ersten 18 Spielen steht der FC Schalke 04 derzeit auf Rang 4 und ist zudem punktgleich mit dem Dritten HSV.