Rückschlag im EHF European Cup: Bregenz verliert in Rumänien

Bregenz Handball hat einen Rückschlag im Viertelfinale des EHF European Cup hinnehmen müssen. Beim rumänischen Vertreter CS Minaur Bale Mare unterlagen die Österreicher letztlich deutlich.

Ralf Patrick Häusle gelangen in Rumänien nur zwei Paraden. Walter Zaponig via Bregenz Handball

Nach vergebenen Torchancen auf beiden Seiten erzielte Tobias Wagner für Bregenz den ersten Treffer der Partie. Danach sorgte ein 3:0-Lauf der Gastgeber jedoch für den Führungswechsel (3:1, 2.). Es folgten zwei Tore von Wagner und Markus Mahr (3:3, 5.). In den darauffolgenden Minuten lieferten sich die Mannschaften ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Drei aufeinanderfolgende Treffer brachten die Rumänen in der 13. Minute erstmals die Drei-Tore-Führung ein (9:6). Dann unterbrach Luca Munzinger den Lauf der Gastgeber. Es ging Schlag auf Schlag weiter. Obwohl die Festspielstädter zwischenzeitlich wieder auf minus zwei verkürzen konnten, ging es für die Gäste schlussendlich mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Pause (17:14).

In der zweiten Hälfte netzte Artem Kozakevych als erster ein. Danach traf Robin Kritzinger. Wenige Minuten später lag Minaur mit fünf Treffern vorne (24:19, 42.). Daraufhin nahm Marko Tanaskovic eine weitere Auszeit. Seinem Team lief die Zeit davon,.

Nach Wiederanpfiff kämpften sich die Bregenzer zurück und verkürzten in der 48. Minute, dank eines Treffers von Mahr, erstmals wieder auf minus zwei (28:26). Damit war wieder alles offen. Diesen Zwei-Tore-Rückstand konnten die Festspielstädter bis zur 52. Minute verteidigen. Dann gewannen die Gastgeber wieder die Oberhand. Ein Doppelpack von Stevan Vujovic besiegelte in der 57. Minute die Auswärtsniederlage (35:30). Am Ende trennten sich die Mannschaften bei einem Stand von 37:31.

Für das Rückspiel am kommenden Wochenende stehen die Österreicher also vor einer harten Aufgabe. Sechs Treffer muss Bregenz aufholen, um unter die Top vier einzuziehen. In den anderen Viertelfinals sicherten sich Olympiacos Piräus (31:26 gegen MRK Krka) und Ferencvaros Budapest (32:29 gegen Tatran Presov) die Pole Position in ihren jeweiligen Heimspielen. Steaua Bukarest ist am Sonntagabend noch gegen Valur Reykjavik gefordert.

"Über große Teile des Spiels das bessere Team"

Bregenz-Trainer Marko Tanaskovic analysierte nach dem Spiel: "Das Spiel ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe eigentlich nicht viel zu beanstanden. Die Halle war voll, die Atmosphäre super und meine Mannschaft hat das absolute Maximum gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Leider ist es uns am Ende nicht gelungen, uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu erarbeiten."

Weiter sagte er: "Nichtsdestotrotz haben wir immer noch eine Chance. Ich glaube an meine Jungs und bin davon überzeugt, dass wir heute über große Teile des Spiels das bessere Team waren. Auch wenn es nicht einfach wird, ist es möglich, diese sechs Tore am kommenden Wochenende wieder auszugleichen."

Rückraumspieler Andreas Schröder ergänzte: "Alles in allem haben wir trotz des Endergebnisses, ein gutes Spiel gemacht. Am Ende haben wir es leider nicht geschafft, den Rückstand bei zwei bis drei Toren zu halten. Jetzt gilt es, alles im Rückspiel in die Waagschale zu werfen und dann bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam mit unseren Fans den Sechs-Tore-Rückstand aufholen und ein großes Handballfest in Bregenz feiern können!"

CS Minaur Baie Mare - Bregenz Handball 37:31 (17:14)

CS Minaur Baie Mare: Anton Terekhov (0 Paraden - 0%), Barna Buzogany (7 Paraden - 35%), Hayder Al-Khafadji (0 Paraden - 0%); Stevan Vujovic (9), Tudor Botea (8), Artem Kozakevych (8), Anderson Da Silva Mollino (4), Robert Nagy (2), Stefan Gabriel Cumpanici (2), Milan Kotrc (2), Viorel Fotache (2), Antonio Remus Chis, Erik Leonard Pop, Ovidiu Ionut Ardelean, Tomas Cip, Vlad Andrei Pop

Bregenz Handball: Jan Kroiss (5 Paraden - 31,25%), Marko Bogojevic, Ralf Patrick Häusle (2 Paraden - 7,14%): Markus Mahr (11), Andreas Schröder (6), Tobias Wagner (5), Matic Kotar (4), Robin Kritzinger (3), Luca Munziger (2), Dian Ramic, Marko Dobric, Matthias Brombeis, Raphael Huber, Sebastian Burger