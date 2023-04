Rückschlag im Aufstiegsrennen: SVWW bis Saisonende ohne Keeper Lyska

Arthur Lyska wird dem SV Wehen Wiesbaden bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Stammkeeper des Tabellenzweiten hat einen Innenbandriss im Knie erlitten.

Wie der SVWW bekanntgab, wird Lyska mehrere Monate ausfallen. Das Unglück geschah im Training der Hessen, der 22-Jährige wird um eine Operation nicht herumkommen.

Lyska wechselte 2016 von Mainz 05 nach Wiesbaden, sein Debüt in der 3. Liga feierte er im Mai 2021. In der vergangenen Saison kam er auf sechs Einsätze, in der laufenden Spielzeit mauserte sich Lyska zum Stammtorhüter - 23 Einsätze hat er zu verzeichnen (kicker-Notenschnitt von 3,02).

Bereits beim 1:1 in Duisburg stand Florian Stritzel im Kasten der Wiesbadener, der 29-Jährige zeigte eine starke Leistung (kicker-Note 2,5). Am kommenden Samstag gegen Schlusslicht SV Meppen (14 Uhr) dürfte er erneut zum Einsatz kommen.