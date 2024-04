Rückschlag für Schottland und Bologna: "Am Boden zerstörter" Ferguson erleidet Kreuzbandriss

Mit seinen 24 Jahren hat sich Lewis Ferguson in dieser Saison ins Rampenlicht gespielt und gehört als Teil von Serie-A-Überraschungsmannschaft FC Bologna zu den auffälligsten Akteuren. Nun aber ereilte den Schotten ein großer Rückschlag - EM-Aus inklusive.

Lewis Ferguson muss mit einer ganz bitteren Diagnos klarkommen. Denn der aufstrebende zentrale Mittelfeldmann vom FC Bologna hat sich am vergangenen Wochenende beim Serie-A-Heimspiel gegen Monza (0:0) eine Teilschädigung am rechten Kreuzband zugezogen.

Eine Operation ist ebenso notwendig wie eine monatelange Pause, die Ferguson nicht nur die finalen Ligaspiele im italienischen Oberhaus - sein FCB kämpft als aktueller Vierter und als Überraschungsmannschaft um die Champions-League-Teilnahme - verpassen lässt. Auch die in Deutschland stattfindende Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) findet damit ohne den zwölfmaligen schottischen Nationalspieler statt.

Alles in allem eine schwer zu verdauende Pille für alle Beteiligten, gerade weil Ferguson sowohl in Bologna unter Coach Thiago Motta als auch bei den von Nationaltrainer Steve Clarke betreuten Schotten als fester Bestandteil vorgesehen war.

"So ist das Leben"

"Lewis Ferguson hat sich heute einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, bei der festgestellt worden ist, dass er sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat", teilte der Serie-A-Klub offiziell in einem Statement mit. Der aus dem schottischen Hamilton stammende Mittelfeldmann, der über seine Ausbildungsstationen Glasgow Rangers und Hamilton Academical sowie seine erste lange Profistation FC Aberdeen (2018 bis 2022) im Juli 2022 den Sprung in die Serie A gewagt hatte, meldete sich ebenfalls zu Wort.

Kurz und knapp schrieb Ferguson bei Instagram: "Ich bin am Boden zerstört nach der heutigen Nachricht, aber so ist das Leben. Ich werde alles daran setzen, besser und stärker wieder zurückzukommen."

Der dem Vernehmen nach längst von größeren Serie-A-Klubs gejagte Ferguson (Vertrag in Bologna bis 2027 inklusive Option) hat in dieser Saison in 31 Ligaspielen sechs Tore und vier Vorlagen erzielt, ist abgesehen von einer Gelbsperre immer Teil der Startelf gewesen und von Thiago Motta sechsmal (spät) ausgewechselt worden. Die Kreuzbandverletzung lässt ihn außerdem nun auch das erste EM-Highlight verpassen - das Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz-Arena am 14. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegner der Schotten: Gastgeber Deutschland.