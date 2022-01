Rückschlag für Popp: Erneute Knie-OP

Bittere Nachrichten für den VfL Wolfsburg und die Nationalmannschaft: Alexandra Popp muss sich abermals einer Knie-Operation unterziehen.

Popp, Kapitänin des VfL, hatte sich nach Schmerzsymptomen im rechten Knie einer MRT-Untersuchung unterzogen, die nun ein bitteres Ergebnis erbrachte: Die 30-Jährige, die in 248 Bundesliga-Spielen 116 Tore erzielte, muss sich wegen eines gelösten Knorpelfragmentes erneut operieren lassen. Der Eingriff findet schon am heutigen Donnerstag im Klinikum Wolfsburg statt.

Nach neunmonatiger Ausfallzeit wird die neuerliche OP Popp erneut für längere Zeit außer Gefecht setzen, ihr Klub schreibt in einer offiziellen Verlautbarung von "mehreren Wochen".

Popp, die ihr letztes Bundesliga-Spiel am 25. April 2021 beim 4:0 beim MSV Duisburg bestritt und in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz kam, wird das nächste Spiel ihrer Mannschaft also nur in passiver Rolle verfolgen können: Der aktuell drittplatzierte VfL tritt am Samstag um 14 Uhr zum Nachholspiel bei Turbine Potsdam an. Mit einem Sieg kann Wolfsburg an Hoffenheim und Meister Bayern vorbeiziehen und die Spitze übernehmen.