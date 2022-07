Rückschlag für Pocagar: Majka steigt aus

Schwerer Rückschlag für Tadej Pogacar: Der Titelverteidiger bei der Tour de France und Herausforderer von Jonas Vingegaard muss in den Pyrenäen auf seinen Edelhelfer verzichten.

Es war das gewohnte Bild im vergangenen Jahr und auch bei dieser Tour: Sobald es ins Hochgebirge ging, schleppte Rafal Majka seinen Kapitän Tadej Pogacar die Rampen hoch. Der 32-Jährige Pole ist ein herausragender Kletterer, hat bereits drei Bergetappen bei der Tour gewonnen und 2014 sowie 2016 das Gepunktete Trikot als bester Bergfahrer gewonnen.

Teilriss des Oberschenkels

Doch zur 17. Etappe am Mittwoch konnte Majka nicht mehr antreten. Denn der Edelhelfer Pogacars hat sich einen Teilriss des Oberschenkelmuskels zugezogen, als ihm am letzten Anstieg am Dienstag die Kette gerissen war. Das teilte sein Team UAE Emirates am Mittwoch mit.

Damit hat Pogacar im US-Amerikaner Brandon McNulty nur noch einen Helfer in den Bergen. Insgesamt besteht die UAE-Mannschaft nur noch aus vier Fahrern, nachdem der erkrankte Spanier Marc Soler am Dienstag aus dem Zeitlimit gefallen war. Der Schweizer Marc Hirschi und der Däne Mikkel Bjerg sind eher Spezialisten für flache und hügelige Etappen.

Ein schwerer Rückschlag für Pogacar, der vor den beiden Hochgebirgsetappen in den Pyrenäen im Gesamtklassement auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Jonas Vingegaard liegt. Doch auch der Mann in Gelb musste bereits das Wegbrechen zweier wichtiger Helfer verkraften: Der slowenische Siegkandidat Primoz Roglic musste ebenso wie Steven Kruijswijk verletzungsbedingt aussteigen.