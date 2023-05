Rückschlag für Marseille - David und Bamba drehen Spiel für Lille

Ligue 1 - Highlights by DAZN 20.05.2023

5:09Im Rennen um Platz zwei in der Ligue 1 musste Marseille eine Niederlage einstecken. Zwar ging das Team in Lille in Führung, doch das OSC-Stürmerpaar schlug noch zurück und sorgte für den Heimsieg des Tabellenfünften.