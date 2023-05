Rückschlag für Magdeburg: Saisonaus für Spielmacher Kristjansson

Der SC Magdeburg ist erster Verfolger von THW Kiel in der Handball-Bundesliga, muss aber fünf Spieltage vor Schluss einen heftigen Rückschlag hinnehmen: Für Spielmacher Gisli Kristjansson ist die Saison vorbei.

Magdeburg hat wie Tabellenführer Kiel 47 Punkte auf dem Konto, hat aber ein Spiel mehr absolviert als der THW. Der amtierende Meister hat noch alle Optionen - allerdings nicht mehr, was das Personal angeht. Mit Antreiber Gisli Kristjansson fällt eine Schlüsselfigur für den Rest der Saison aus, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Der 23-Jährige hat sich am Mittwoch in der Champions League beim 22:22 beim polnischen Klub Wisla Plock einen Knöchelbruch zugezogen.

Kristjansson ist aber nicht der einzige Spieler des SCM, der sich in Polen eine Blessur zugezogen hat. Auch Philipp Weber und Oscar Bergendahl fallen vorerst aus. Weber, der wie Kristjansson umknickte, erlitt eine "schwere Außenbandverletzung", bei Bergendahl gab es bezüglich seiner Fußverletzung noch keine genaue Diagnose.

"Nach Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup fallen nun die Leistungsträger drei, vier und fünf aus", meinte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt, der keinen guten Saisonausklang erwartet. "Dass diese neuerlichen Ausfälle in den entscheidenden Tagen um Meisterschaft, CL-Qualifikation und Teilnahme am Final4 passieren, ist besonders bitter", erklärte Schmedt. "Realistisch betrachtet, und so ehrlich müssen wir sein, haben wir so jetzt nur noch Außenseiterchancen in der Liga und der Champions League."

Aufgeben will er aber nicht: "Wir werden das jetzt so annehmen und mit den verbleibenden Kräften versuchen, mit maximalem Einsatz und der Unterstützung unseres Publikums das Beste aus der misslichen Situation zu machen."