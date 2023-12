Antonio Metzner fällt wochenlang aus

Verletzungsbedingter Rückschlag für den Handball-Bundesligisten HC Erlangen: Rückraumspieler Antonio Metzner fällt vorerst aus und werde dieses Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Wegen anhaltender Beschwerden am Kniegelenk unterzieht sich der Linkshänder Antonio Metzner heute einer kleinen Arthroskopie am Kniegelenk", teilte der Verein mit. Metzner falle damit für mehrere Wochen aus und werde dem einzigen bayerischen Bundesligisten in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Der HC Erlangen rechnet damit, dass Metzner in der Rückrunde wieder einsatzbereit sein wird.

Der 27-Jährige bestritt bisher drei Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. Bei der WM 2021 in Ägypten kam er zu zwei Kurzeinsätzen. In der laufenden Saison hat er in sieben Einsätzen 14 Tore gemacht. In insgesamt 105 Bundesliga-Partien hat Metzner für den HC Erlangen 285 Treffer erzielt.