Rückschlag für Duranville: BVB bestätigt mehrwöchigen Ausfall

Eigentlich sollte Julien Duranville behutsam beim BVB aufgebaut werden, nun aber wird das Toptalent von einer Verletzung ausgebremst.

Borussia Dortmund befindet sich derzeit auf USA-Reise und bereitet sich auf die kommende Saison, allerdings wurden die Westfalen nun schon vom Verletzungspech erwischt. Nico Schlotterbeck trat aufgrund von Knieproblemen bereits die Heimreise an. Nun fällt auch Talent Julien Duranville aus.

Beim 6:0-Testspielsieg gegen San Diego Loyal hatte der Belgier die Schwarz-Gelben früh in Führung gebracht, musste dann aber bereits nach einer Viertelstunde wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. "Wir wollten kein Risiko eingehen", hatte Trainer Edin Terzic erklärt.

Die Verletzung erwies sich allerdings als nicht unerheblich. Der BVB bestätigte nun, dass sich der 17-Jährige "gegen San Diego einen Muskelfaserriss zugezogen" hat. Über die genaue Ausfalldauer machten die Dortmunder keine Angaben, jedoch bestätigte der Vizemeister, dass Duranville "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen" werde.

Duranville kam im Januar vom RSC Anderlecht, wurde dann aber direkt von einer muskulären Verletzung zurückgeworfen. Beim BVB ist man zuversichtlich, dass der schnelle und technisch starke Flügelspieler mittel- bis langfristig eine Verstärkung sein wird. In der Bundesliga feierte er sein Debüt beim Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2), als er in der 62. Spielminute eingewechselt wurde.

Manchem Dortmunder dürfte nicht gefallen, dass es schon wieder in kurzer Zeit zwei Verletzungsmeldungen gab. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Westfalen immer wieder Ausfälle zu verkraften. Für das anstehende Testspiel am Montag gegen Manchester United (3 Uhr MESZ) gibt es auf den offensiven Flügeln kaum Alternativen zu Donyell Malen und Karim Adeyemi, zumal Jamie Bynoe-Gittens nach seiner Schulter-OP noch geschont wird.