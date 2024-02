Rückschlag für die Rhein-Neckar Löwen: Mikael Appelgren fällt aus

Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf Torhüter Mikael Appelgren verzichten. Der 34-jährige Schwede hat sich verletzt.

Mikael Appelgren hat sich im Bundesliga-Heimspiel am vergangenen Sonntag (18. Februar) gegen die SG Flensburg-Handewitt einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Das gaben die Rhein-Neckar Löwen bekannt. Wie lange Appelgren konkret ausfällt, teilte der Verein nicht mit.

Der 100-fache schwedische Nationalspieler hat in dieser Saison allein in der Handball-Bundesliga 111 Bälle in 19 Spielen pariert. Mit einer Fangquote von 32,65 Prozent liegt er hinter Kevin Møller und Sergej Hernandez auf Platz drei der Torhütertabelle.

Bis zu „Apfels" Genesung werden Joel Birlehm (31,82 Prozent, Platz vier) und David Späth (30,39 Prozent, Platz neun) ein Duo auf der Schlüsselposition zwischen den Pfosten bilden.