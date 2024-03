Rückschlag für die Füchse Berlin im Kampf um die Meisterschaft

Rückschlag für die Füchse Berlin: Im Titelkampf der Handball-Bundesliga hat der Hauptstadt-Klub nach der Spitzenspiel-Niederlage in Magdeburg nun die schlechtere Ausgangsposition.

Als die unterlegenen Profis der Füchse Berlin nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel vom Parkett schlurften, feierten Nationalspieler Lukas Mertens und Co. ihren Riesenschritt in

Richtung deutsche Meisterschaft.

Die Magdeburger gewannen das Gipfeltreffen gegen den Tabellenführer aus der Hauptstadt 31:28 (16:15) und haben die Titelentscheidung nun in eigener Hand. Mit 40:6 Zählern bleibt der SCM zwar vorerst Tabellenzweiter, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto als die Berliner (41:7).

Wiede: "Waren nicht clever genug"

Für die Füchse war die zweite Saison-Niederlage ein bitterer Dämpfer im Rennen um die erste deutsche Handball-Krone der Vereinsgeschichte. Berlins Fabian Wiede erklärte bei Dyn: "Wir müssen anerkennen, dass Magdeburg etwas besser war als wir. Wir waren nicht clever genug."

"Wir haben zu viele einfache technische Fehler im Angriff gemacht", bemängelte Nationalspieler Nils Lichtlein bei Dyn. Zudem leistete sich der Hauptstadt-Klub vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason zu viele Zwei-Minuten-Strafen. "Einfach zu viele Tore in Unterzahl", analysierte Lichtlein.

Selbst ein stark aufspielender Lasse Andersson, der mit neun Toren bester Werfer war, sowie zwölf Paraden von Dejan Milosavljev, halfen den Füchsen am Ende nicht. Für die Elbestädter war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren am erfolgreichsten. Die Magdeburger Handball-Halle bleibt damit eine Festung - der SCM gewann auch sein zwölftes Bundesliga-Heimspiel.

"Wir kommen ganz gut rein ins Spiel und können uns auch auf zwei Tore absetzen, aber dann machen wir zwei, drei leichte Fehler. Das bekannte Tempospiel der Magdeburger war in der ersten Hälfte unser größtes Problem, und dass wir die Durchbrüche nicht in dem Maße geschlossen kriegen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Trotzdem gehen wir mit minus eins in die Halbzeit, was dem Spielverlauf gerecht wurde", analysierte Füchse-Trainer Jaron Siewert.

"Unser Start in die zweite Hälfte war leichtfertig, wo wir schnell mit drei Toren hinten liegen. Dann kommt wieder eine Phase, wo wir mit vier Toren hinten liegen. Da muss man sagen, dass Magdeburg es souverän gespielt hat, und es uns nicht ermöglicht hat, wieder auf Schlagdistanz zu kommen. Wir haben alles probiert, aber drei Tore am Ende ist schon ein gerechtes Ergebnis", so Siewert.

Siewert: "Werden wieder aufstehen"

Er betonte: "Wir werden wieder aufstehen, die Saison ist noch nicht vorbei. Es gibt noch genügend Spiele zu spielen." Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar sagte: "Natürlich tut es jetzt gerade weh, verloren zu haben, aber auswärts in Magdeburg so einen Fight zu liefern und hier auf Augenhöhe bis zur letzten Minute zu kämpfen, fand ich schon stark wie unsere Mannschaft aufgetreten ist."

Er resümierte: "Magdeburg hat verdient gewonnen. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht, Abpraller, die wir nicht bekommen, und auch vorne haben wir ein, zwei Bälle liegen gelassen. Aber das ist normal. Du spielst hier bei der vermeintlich besten Mannschaft der Welt, und deswegen bin ich trotz der Niederlage sehr stolz auf die Mannschaft."

»Ausführlicher Spielbericht

»SC Magdeburg setzt Titel-Statement