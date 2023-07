Rückschlag für den Mutigen: Ceballos fehlt wochenlang

Real Madrids breit aufgestelltes Mittelfeld fängt bereits an, sich zu lichten. Dani Ceballos, der seinen Vertrag erst verlängert hat, fällt einige Zeit aus.

Die Konkurrenz ist namhaft. Toni Kroos, Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham. Als zentraler Mittelfeldspieler bei Real Madrid muss man sich erst mal durchsetzen. In der Regel spielt die Mannschaft von Carlo Ancelotti im 4-3-3.

Dani Ceballos ist diese Herausforderung angegangen und hat seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister bis 30. Juni 2027 verlängert. Der feine Techniker, der zumeist auf der linken Acht eingesetzt wird, bewies Mut. Noch zahlt sich dieser nicht aus.

Wie Real Madrid am Donnerstag bekanntgab, hat sich Ceballos schwerer verletzt, eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel könnte den 26-jährigen Spanier bis zu eineinhalb Monate außer Gefecht setzen.

Noch nie Stammspieler

Zwar hat sich Ceballos nun zu Beginn der Vorbereitung verletzt, der Auftakt der Pflichtspielsaison (12. August) wird für den Rechtsfuß dennoch unerreichbar sein. Die anstehende USA-Reise der Madrilenen wird er nicht antreten, auf der Real vier Testspiele bestreitet - gegen die AC Mailand (24. Juli), Manchester United (27. Juli), den FC Barcelona (29. Juli) und Juventus Turin (3. August, jeweils MESZ).

In der abgelaufenen Saison konnte Ceballos zwar 46 Einsätze anhäufen - Real absolvierte 61 Pflichtspiele -, die meisten machte er jedoch lediglich als Joker. Der Andalusier, bei Real Betis ausgebildet und von dort aus 2017 in die Hauptstadt gewechselt, hat sich bei den Blancos bisher noch nie als Stammspieler durchsetzen können. Zwischen 2019 und 2021 war Ceballos (120 Pflichtspiele für Real, sechs Tore, zwölf Vorlagen) in die Premier League an den FC Arsenal verliehen gewesen.