Rückrunden-Spitzenspiel, Krisen-Derby - und das Ende der HSV-Misere? Das bringt der 25. Spieltag

Am Freitagabend startet der 25. Spieltag, in Bielefeld steht Abstiegskampf auf der Agenda, in Heidenheim das Rückrunden-Spitzenspiel. Beendet der HSV die Misere gegen Kiel? Das bringt der 25. Spieltag.

Zwei Gewinner des vergangenen Spieltages treffen am Freitagabend auf der Alm aufeinander, Bielefeld erwartet Nürnberg. Wer setzt das nächste Zeichen mit Blick auf den Klassenerhalt? Die Arminia atmet nach dem 3:1-Coup gegen Tabellenführer Darmstadt auf, das Debüt des neuen Trainers Uwe Koschinat ist geglückt. Der Club setzte sich gegen Braunschweig durch - "die Messlatte für das Spiel in Bielefeld", wie Coach Dieter Hecking unterstrich. Gegen Koschinat trat Hecking mit dem HSV zweimal gegen Sandhausen an - 1:1 und 1:5 …

Ausgeglichen ist die Bilanz bei Frank Schmidt und Christian Eichner (2 S/2 U/2 N), sowohl Heidenheim als auch Karlsruhe präsentierten sich zudem 2023 auf Augenhöhe, sind in der Rückrunden-Tabelle hinter dem makellosen FC St. Pauli (7/0/0) Zweiter (KSC, 5/1/1) und Dritter (FCH, 4/2/1).

Darmstadt und "die kleine Delle" - Knackt der HSV erstmals die Störche?

Am Samstag greift das Spitzenduo ein. Wie haben Primus Darmstadt und der Hamburger SV ihre Niederlagen in Bielefeld (1:3) bzw. Karlsruhe (2:4) verdaut? Gut für die Lilien, dass der ebenfalls zuletzt schwächelnde Aufsteiger Kaiserslautern - nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen - kommt. Trainer Torsten Lieberknecht sieht ohnehin beim SV 98 nur "eine kleine Delle", zudem will er nach drei sieglosen Spielen "nicht alles schlechtreden".

Das will Tim Walter beim HSV auch nicht, vielmehr schickt er eine Kampfansage an die Konkurrenz. Eine Ansage an sein Team kann er indes gegen seinen Ex-Klub Kiel nicht senden, der HSV-Coach fehlt aufgrund einer Rotsperre. Und: In der 2. Bundesliga gewann der HSV noch kein Heimspiel gegen die KSV. Einer 0:3-Niederlage folgten drei Remis im Volksparkstadion.

Regensburg, das die Negativserie von nur einem Punkt aus sechs Spielen mit dem 2:1 in Kiel beendet hat, freut sich auf Paderborn, das beim Jahn seit drei Partien punkt- und torlos ist. Das auswärtsschwache Fürth (zuletzt vier Niederlagen) hat ein Heimspiel, gegen Magdeburg heißt es Abstiegskampf in Ronhof. Der FCM führte in allen drei Begegnungen zwischen beiden Teams 2:1, nur bei der SpVgg verlor Magdeburg dann noch 2:3.

Krisen-Derby in Braunschweig - Bleibt St. Pauli makellos?

Am Sonntag steht das Niedersachsen-Derby zwischen Braunschweig und Hannover im Blickpunkt, es ist ein Krisen-Derby. Die Eintracht wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, holte da nur einen Punkt und ist auf einen Abstiegsplatz zurück. Hannover hat 2023 noch gar nicht gewonnen (0/3/4), hat seine starke Ausgangsposition verspielt und ziert das Rückrunden-Tabellenende. Endet der Negativlauf? 96-Trainer Stefan Leitl hat mit Ingolstadt und Fürth jeweils im Eintracht-Stadion gewonnen.

Schlecht läuft es auch bei Rostock, nur Hansa verlor die letzten drei Heimspiele. Doch gegen Düsseldorf punktete Rostock in bisher jedem Ligaspiel an der Ostsee.

Findet St. Paulis makellose Bilanz von zuletzt sieben Siegen, mit dem die Kiezkicker einen 48 Jahre alten Rekord eingestellt haben, in Sandhausen ein Ende? Das Schlusslicht baut gegen das Team vom Millerntor auf die Bilanz des neuen Trainers Tomas Oral. Der hat als Trainer nie das jeweils erste Duell gegen St. Pauli verloren - dreimal 1:0 und zuletzt 1:1.