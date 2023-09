Rückreise am Donnerstag: Füllkrug verpasst beide Länderspiele

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei ihren beiden kommenden Testländerspielen auf Angreifer Niclas Füllkrug (30) verzichten. Der Torjäger kehrt bereits am Donnerstag nach Dortmund zurück.

Die Befürchtungen von Bundestrainer Hansi Flick haben sich bewahrheitet. Niclas Füllkrug wird die beiden kommenden Testländerspiele gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg und gegen Frankreich am nächsten Dienstag - ausgerechnet in Dortmund - verpassen.

Der gerade erst zum BVB gewechselte Torjäger habe weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen und werde das Teamquartier der Nationalmannschaft in Wolfsburg am Donnerstag verlassen, das teilte Flick am Dienstag kurz vor Beginn des Mannschaftstrainings offiziell mit.

Vorsorglich hatte Flick am Montag Bayern-Profi Thomas Müller nachnominiert. Der Weltmeister von 2014 hätte als Back-up für Füllkrug fungieren sollen, wird nun aber womöglich eine noch größere Rolle spielen. Für Müller ist es nach neun Monaten Abwesenheit die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Nach dem Gladbach-Spiel hatte er sich noch sehr "entspannt" ob seiner Nicht-Nominierung geäußert.

Gelassen und verhalten optimistisch hatte sich auch Füllkrug am Montag noch präsentiert. "Das ist nicht so dramatisch", hatte er gleich zu Beginn der Pressekonferenz, als ihn ein Reporter auf die Blessur ansprach, verlauten lassen: "Wir müssen schauen. Deshalb bin ich angereist."

Für die Partie gegen den Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund hätte zwar eine Chance bestanden, dass Füllkrug eingesetzt werden könnte. Im Team aber wurde eine andere Entscheidung gefällt, die Füllkrugs vorzeitige Abreise vorsieht. Auch die am Montag angekündigten, weiteren Gespräche mit dem Teamarzt führten dazu.

Füllkrug kann deswegen seine bemerkenswerte Bilanz nicht weiter ausbauen: In bislang neun Länderspielen hat der Neu-Dortmunder sieben Treffer erzielt.