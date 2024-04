Rückraumspielerin verlässt Mainz 05

Saskia Fackel verlässt den Handball-Zweitligisten Mainz 05 zum Saisonende und wechselt in die 3. Liga.

Saskia Fackel zieht es zur SG Schozach-Bottwartal. „Natürlich bedauern wir den Abschied von Saskia sehr", so die Sportliche Leiterin Eva Federhenn aus Sicht der Mainzer Verantwortlichen, „können aber ihre Entscheidung absolut nachvollziehen. Der Fahrtaufwand und vor allem Zeitaufwand, von ihrem Wohnort zum Training und zu den Spielen nach Mainz ist schon enorm."

Und auch die Mainzer Trainerin Ilka Fickinger bedauert den Abschied: „Schade, dass Saskia sich dazu entschlossen hat, Mainz 05 zu verlassen. Ich glaube sportlich und menschlich ist das eine gelungene Saison für Saskia. Sie ist eine sehr wichtige Stütze in dieser Saison und hat viel Verantwortung übernommen. Getreu dem Motto: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", scheint für sie jetzt der Zeitpunkt für den Abschied in Mainz gekommen zu sein."

„Saskia hat einen immensen Aufwand für jedes Training und Spiel für Mainz 05. Etwa 2,5 Stunden Fahrtzeit für Hin- und Rückfahrt pro Einheit sind schon ein wirklich hohes Pensum, welches sie immer pflichtbewusst absolviert hat", erklärt Fickinger. "Natürlich kann ich durchaus verstehen, dass Einem das irgendwann zu viel wird. Sie möchte zukünftig etwas kürzertreten, aber noch nicht ganz aufhören."

Saskia Fackel betont, dass sie sich die „Entscheidung nicht leicht gemacht hat." Die Linkshänderin weiter: "Letztlich war der enorme Zeitaufwand aufgrund der Fahrstrecke ausschlaggebend. Ich wünsche mir nach den vielen Jahren Handball jetzt auch mehr Zeit für Familie und Freunde und möchte einen Schritt kürzertreten."